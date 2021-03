PSD denuncia acoso de consejeros municipales

Militantes del Partido Socialdemócrata (PSD), encabezados por Israel Yúdico Herrera, bloquearon este jueves las instalaciones del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), denunciando presuntas amenazas por parte de consejeros municipales y distritales a sus aspirantes.

Con pancartas bajo la leyenda de “Actuaciones conforme a derecho”, “Basta de acoso a los candidatos” y “Secretario si no puedes renuncia”, tomaron las oficinas del Impepac en exigencia de que el Consejo Estatal Electoral garantice que sus trabajadores cumplan con la ley en su actuar, notificando vía oficio a las y los candidatos cuando exista algún requerimiento de subsanción y no por teléfono como lo están haciendo actualmente.

Lo anterior, al señalar Israel Yúdico Herrera que consejeros municipales y distritales han optado por notificar a las y los aspirantes del PSD sobre la falta de algún documento o irregularidad en su proceso de registro pero todo vía telefónica, amenazándolos con que sí no hacen lo que ellos les indican les negarán la candidatura.

“Esto es una falta grave porque están amenazando de una manera prepotente e incorrecta, generando un acto de molestia al ciudadano que quiere participar en esta próxima elección. Hay conductos jurídicos y establecidos por la ley, la propia Constitución marca que no puede haber actos de molestia en contra de la ciudadanía por las autoridades si no se contemplan en la ley, llamar por teléfono a los candidatos, exigirles y amenazarlos que si no cumplen con lo que ellos consideran su registro esta riesgo, esta fuera de la ley”.

Algunas de las anomalías que los consejeros municipales y distritales han manifestado a los aspirantes del PSD, refirió, van desde que el oficio dirigido a ellos no trae el nombre, no trae la fecha, hasta que la copia que se subió al sistema no es legible, esto pese a que de manera formal los representantes del PSD no han sido notificados sobre algún requerimiento de subsanción a los documentos que presentaron de las candidaturas.

Yúdico Herrera pidió a las y los consejeros electoral del Impepac tener la sensibilidad para atender a partidos políticos.