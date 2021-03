CCE reafirma el apartidismo de los empresarios

"Nosotros somos apartidistas, la política nos afecta, pero no estamos involucrados con plataformas políticas; no somos instrumento para llevar a nadie o quitar a nadie del gobierno porque nuestra actividad tiene que ver con todo lo que conlleva al sector empresarial", enfatizó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Antonio Sánchez Purón, al tiempo de expresar que los empresarios que participan en política "están obligados a hacer un buen papel", pero aclaró que participan por decisión propia no por el apoyo o impulso de alguna cámara o agrupación del sector privado.

Cuestionado sobre la posible participación de empresarios a nivel nacional en plataformas políticas como Sí por México, en las que se estaría trabajando para impulsar a posibles candidatos presidenciales, Sánchez Purón fue claro al decir que el organismo empresarial tiene como objetivo el defender los intereses de los empresarios, "estén o no estén afiliados, y creo que lo de las plataformas va más hacia una situación política que a una defensa de los intereses empresariales, entonces no está ligado con nuestras actividades fundamentales".

Para Sánchez Purón es claro que los empresarios que están en la política no representan exclusivamente a la iniciativa privada al no ser una propuesta del sector."

nuestro quehacer tiene que ver con el entorno económico, con las decisiones de gobierno que conlleven afectaciones o beneficios hacia el sector empresarial y no a promover plataformas políticas para ocupar puestos gubernamentales eso es una decisión particular de cada uno".

Griselda Hurtado Calderón, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimientados (Canirac), en cambio, aceptó que algunos empresarios que participan en las elecciones sí podrían representar los intereses del sector y realizar un buen papel; sin embargo, dijo, otros pudieran olvidarse del gremio y dedicarse a trabajar para sus propios intereses.