Protestan comerciantes por la falta de apoyos

Debido al abandono del gobierno estatal y municipal, comerciantes de 16 organizaciones de varios municipios analizan instalar sus puestos en la Plaza de Armas de Cuernavaca el 1 de junio para lo que será el Mega Tianguis Covid-19.

Señalaron que esto se debe a la gran dificultad para acceder a los apoyos estatales y la promesa de despensas del municipio que no ha llegado, y la falta de ingresos ante la prohibición para no vender y poder mantener a sus familias.

Para Mario Lara López, integrante del grupo de comerciantes de la Plaza Lido y Degollado, está en marcha un acuerdo entre varias organizaciones porque debido a la emergencia y el llamado a quedarse en casa, sus familias han comenzado a resentir el no poder trabajar, y comienza a ser difícil la sobre vivencia.

“Si el gobierno no quiera dar ningún apoyo, entonces nos vamos a plantar enfrente del gobierno para que vean que también somos parte de la sociedad, y estamos convocando convocar a gente de otros lugares como Emiliano Zapata, Temixco, y los mercados del centro, y si no nos quieren dar ningún apoyo o las despensas que prometió el presidente municipal Antonio Villalobos tendremos que irnos a plantar en Plaza de Armas como protesta a vender”.

En su opinión resulta inequitativo que por un lado dejen vender a la gente del mercado ALM, y aunque cuentan con productos de primera necesidad, y espacios como la Plaza Lido puede con ciertas restricciones vender sus productos.

Porque incluso mega tiendas como el Wal-Mart o soriana tienen abiertas todas las áreas no solo se dedican a vender productos de primera necesidad, la gente también compra ropa y otros artículos que se exhiben en las plazas. “Vemos que en otros estados se han clausurado lugares que están abiertos y que no son de primera necesidad como ropa o electrónica, y en Morelos no pasa así, no solo están abiertos abarrotes, frutería, o panadería, allí se venden todo, es decir no hay igualdad de circunstancias, no nos dejan otra opción”.

Mario Lara dio a conocer que a la fecha comparten esta inquietud al menos 17 organizaciones de comerciantes y tianguistas y analizan que a más tardar el 05 de junio el mega tianguis Covid-19 comenzará a montarse en plena plaza de armas. Mario Lara confió que han sido 180 solicitudes de apoyo tanto al crédito a la palabra y el Fondo Morelos, pero ninguno de los comerciantes ha sido aceptado y tampoco de lo que llaman en el gobierno estatal apoyo al comercio informal. De la misma forma no existe ninguna respuesta del ayuntamiento para el reparto de despensas, mientras el panorama es turbio y oscuro para las familias en los mercados de Cuernavaca.

