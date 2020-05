Sobreviven apenas negocios de venta de oro

Establecimientos dedicados a la compra-venta de oro y plata han disminuido su actividad hasta 80 por ciento; las ventas, aseguran, se limitan solo a 20 por ciento diario, "cuando bien nos va"; sin embargo, aunque han recibido recomendaciones de Protección Civil para bajar las cortinas, algunos prefieren seguir trabajando, al menos, para sacar lo de la renta del local.

La calle No Reelección, en el centro de Cuernavaca, se ubica la mayoría de este tipo de negocios; gran parte de ellos se encuentra cerrado.

"Las ventas han estado demasiado bajas; yo creo que vamos sacando un 20 por ciento si acaso y es porque ya tenemos clientes y vendedores fieles que son los que siguen viniendo. La gente casi ya no viene por miedo", comenta Kevin, uno de los propietarios.

De los financianientos proporcionados por las autoridades poco sabe; "no tengo conocimiento que haya créditos, y si los hay, no son a fondo perdido; ¿cómo le hace uno para pagar después si no hay ventas?, prefiero seguir abriendo, lo poco o mucho que venda me ayuda a sobrevivir en lo que pasa todo".

En esta calle de la ciudad la basura y el grafiti en las paredes o cortinas de los locales son mucho más visibles, las rutas pasan casi "saltando" una tras otra mientras poco pasan las personas por aquí. Aunque es frecuente la presencia de policías municipales y estatales, esto no les impide sentir temor a sufrir algún acto delictivo, aseguran, pues "la inseguridad no cesa", señala un trabajador.

"Mejoro precio. Compro oro y plata: pulceras, esclavas, cadenas, anillos, dijes, charolas, cubiertos, figuras antiguas y pedacería de metal" ofrecen al exterior en los anuncios que penden de un alambre y se mueven con el aire de la calle practicantmente solitaria.