Presupuesto de los diputados puso en riesgo verificación de impacto ambiental

El Paquete Presupuestal 2023 aprobado por los diputados de la LV legislatura el pasado 26 de septiembre, tiene preocupada a la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SDS), pues ya han realizado sus primeros análisis al respecto y aseguran que la decisión de los diputados no favoreció a la Secretaría, incluso adelantaron que de no ser vetado el presupuesto, estarían pidiendo autorización al Congreso para que les asignaran recursos, pues los otorgados por los legisladores no serían suficientes para atender su agenda, comentó el titular de la SDS, José Luis Galdino Cortez.

En el presupuesto los diputados no tomaron en cuenta los 5 millones de pesos que necesitaban para la implementación de programas municipales y metropolitanos del estado de Morelos, recursos que son indispensables para atender la agenda de la SDS, por lo que sin ese presupuesto los programas estarían en riesgo de ser frenados.

“Por lo que hemos visto nos dejaron sin recursos (…) y es un tema que ya estaba muy avanzado”.

Galdino Cortez mencionó que algunos de los programas afectados serían el de "Desarrollo Urbano Estatal" y el programa de "Ordenamiento Ecológico Territorial Metropolitano".

“Es importante que tengamos presente que, de no tener actualizados los programas podríamos no tener desarrollo para el Estado”.

Un ejemplo de esto dijo que seria la obra que se encuentra en la colonia Palmira en el municipio de Temixco, mejor conocida como “El Puente Sin Fin”, la cual aseguró no avanza en temas de desarrollo urbano porque no tienen la certeza del impacto inmobiliario que puede tener.

“Necesitamos que los desarrolladores tengan los elementos para ver dónde sí y dónde no pueden invertir”.

Otro de los programas que se verían afectados es el "Congreso Infantil Morelense por el Medio Ambiente" (CIMMA), cuyo programa lleva 23 años efectuándose ininterrumpidamente en el estado y al cual dejaron en “cero pesos” para el 2023, por lo que la promoción de la educación ambiental infantil quedaría en pausa.







