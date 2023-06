Posponen concierto de Danna Paola en Morelos

El concierto de la cantante Danna Paola programado para este sábado 3 de junio en Jardines de México fue suspendido, así lo anunció el equipo de Near You Entertainment encargado de traer a Morelos a la artista.

Mediante un comunicado la empresa anunció que el show será reprogramado hasta nuevo aviso.

El comunicado menciona que la suspensión del concierto se debe a causas de fuerza mayor y ajenas a la organización, sin dar más detalles.

"Queremos informarles que por causa de fuerza mayor y para poder darle a todos los asistentes el espectáculo que merecen, la presentación del XT4S1S Tour que estaba programado cambiará de fecha", explican en el comunicado.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El equipo llamó a los fans de Danna Paola a conservar sus boletos, ya que estos también serán válidos para el acceso de la nueva fecha, por lo que no será necesario realizar algún cambio, sin embargo, el equipo encargado del espectáculo, llamó a quiénes deseen realizar un reembolso, a esperar indicaciones en la página oficial de Near You Entertainment.

Asimismo, hizo hincapié en que la situación es ajena a Jardínes de México.

Las personas que adquirieron su boleto al concierto, en la nueva fecha podrán disfrutar de todos los jardines florales desde las 9:00 horas; tener acceso a la zona de comida y bebida y acceso a la "after party" .

Los boletos comercializados para este show tuvieron diferentes costos que fueron desde $660 hasta $2, 970 pesos.

El XT4S1S Tour de Danna Paola recorrió gran parte de México, y posteriormente seguirá por España, Latinoamérica y Estados Unidos.