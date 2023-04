Danna Paola presentará concierto en Jardines de México

El próximo 3 de junio llega a Morelos la estrella del pop más icónica del momento, Danna Paola, con su tour XT4S1S, donde presentará un show para interpretar sus grandes éxitos, la cita será en Jardines de México.

Con el talento que la caracteriza y su pegajoso ritmo, la cantante mexicana está dispuesta a conquistar al público morelense con un íntimo concierto en un foro espectacular rodeado de naturaleza dentro de los jardines florales más grandes del mundo.

Durante esa noche de éxtasis, la talentosa cantante interpretará aquellas canciones que han sido parte de su amplia trayectoria en la música, como "Mala fama", "Oye Pablo", "A un beso", "Amor ordinario", "Sodio", "Me, myself", "El primer día sin ti" y "XT4S1S". Y seguro, no faltará el exitoso tema de "Mundo de caramelo", que sus seguidores disfrutan al máximo en cada concierto.

Los boletos ya están a la venta, y los precios van desde $660 hasta $2970:

Experience: $2970

Diamante: $2420

Platino: $1980

Oro: $1540

Plata: $1045

General: $660

Personas con discapacidad: $550

Para comprar los boletos, acude a las taquillas de Jardines de México, o a través de la página web de Superboletos en DANA PAOLA.

Cabe destacar que con tu boleto del concierto, tienes los siguientes privilegios:

Disfrutar de todos los jardines florales desde las 9:00 horas

Acceso a la zona de comida y bebida

Acceso a la after party

Con este tour, la cantante ha recorrido gran parte de la República Mexicana, y posteriormente seguirá por España, Latinoamérica y Estados Unidos, para seguir conquistando al público con su música.

El pasado 14 de abril Danna Paola lanzó el sencillo "1 trago" tema de su autoría junto a Elena Rose, Manuel Lara, Albert Hype y Ben Aler. Con esta canción, celebra el olvido y los buenos deseos que se tienen hacia la otra persona con la cual ya no se tiene relación.

"Beber alcohol para olvidar el dolor, un clásico… Un brindis de sátira al desamor, es la etapa en donde estás de subidón empoderada en la fiesta dedicándole a todo pulmón cada frase a tu ex, una indirecta muy directa mientras bebes de más intentando sanar", comenta Danna Paola respecto a este tema.

El lanzamiento, ha sido acompañado por un video oficial el cual fue grabado en el Auditorio Nacional durante sus presentaciones del 25 y 26 de febrero, dos de sus cuatro ‘sold-outs’, en el icónico recinto. Además, como muestra de su gran talento, visión y crecimiento artístico, Danna Paola, estuvo a cargo de la dirección y producción del video.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de esta exitosa gira, y disfrutar de la música de Danna Paola en vivo.

Conéct@te:

Instagram: @dannapaola

Facebook: /DannaPaola