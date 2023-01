Célia Ruiz prepara el lanzamiento de su EP "People who need people"

La joven cantante de origen español Célia Ruiz inicia el año con el pie derecho, ya que estrenará su primer EP titulado “People who need people”. A través de sus redes sociales anunció que este material estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo 19 de enero.

La artista comentó que este EP será un recopilatorio de sus últimos sencillos, como “Comets in the sky”, “Five”, “Crazy”, “Control20” y “Oceans”, además de un tema inédito titulado “Let me fly”, que está segura también encantará a sus seguidores.

“El nombre de este EP surge a raíz de una canción del musical ‘Funny Girl’. Hay que saber admitir que muchas veces necesitamos de otras personas para estar bien y cuidarnos, las personas necesitan a más personas, y mis temas hablan de eso, de que sintamos lo que sintamos, realmente necesitamos a la gente cerca de nosotros”, expresó Célia Ruiz.

Es así como la cantante invita al público a estar pendiente de sus redes sociales para disfrutar de este material discográfico y por supuesto, de todas las sorpresas que presentará durante todo el año, ya que como lo ha prometido, el 2023 será un año lleno de mucha música.

Acerca de la artista

Celia Ruiz Santaclara nació en Puerto Real (Cádiz, España) el 2 de octubre de 1996. Su relación con la música comenzó desde muy pequeña, cuando descubrió su habilidad y pasión por expresarse a través de este arte. Sin embargo, fue hasta los 12años de edad, que decidió formarse en este ámbito de manera profesional.

Sus influencias musicales parten del habla inglesa, al escuchar a cantantes como Adele, Elton John, Emeli Sandè y Queen, que considera sus pilares musicales, sin dejar de lado la música española.

En 2016, Célia lanza su primer disco llamado “Don’t let me fall”, bajo el sello discográfico GAMErecords, con sus productores Álvaro Garrido y José Ángel Mejías.

Asimismo, en 2020 lanzó “Crazy” donde Célia nos muestra una voz más madura, acompañándole ese mismo año el lanzamiento de “Control 20”, en 2021, “Oceans” y “Five” en 2022, todos producidos por el tándem Garrido-Mejías. Con estos temas que ha cosechado muchos éxitos en toda Latinoamérica

Conéct@te:

Instagram: @iamceliaruiz

Facebook: /celiaruizoficial

TikTok: @iamceliaruiz







