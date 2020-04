Por esta razón han incrementado las fallas en el servicio de internet

Durante la contingencia sanitaria por COVID- 19 muchos se han visto en la necesidad de trabajar desde casa, realizar videoconferencias, otros simplemente solo pasan momentos de ocio en redes sociales, sin embargo, las fallas en el servicio de internet se han incrementado, en todas las compañías, así lo reportan usuarios.

Con el inicio de la cuarentena muchas familias se encuentran trabajando, en actividades escolares o de entretenimiento en casa, lo que ha generado fallas en su servicio de internet, inclusive tráfico de usuarios en redes sociales.

En un sondeo realizado por El Sol de Cuernavaca, encontró que existe un mayor número de quejas con el servicio que brinda Total Play e IZZI, mientras algunos reportan fallas mayormente en la mañana, otros días expresaron que en las noche se les va el servicio.

Nota de interés: Situación actual del Covid-19 en Morelos

Bernardo Sánchez señaló que desde inicio la cuarentena ha detectado fallas en su servicio, porque él trabaja desde casa, y sus hijos tienen clases en línea.

Llamó a la empresa IZZI y les contestaron que se colapsa el sistema por el número de usuarios en su hogar, y no existe otra solución porque tiene contratada el servicio de mayor megas y se supone debería ser más rápido y no debería saturarse la red.

Gabriel Dorantes quien es académico señaló que trabaja desde casa y el servicio le ha fallado en las mañanas, a grado de tener que reiniciar sus equipos, y las fallas son más seguidas.

Roberto Uzcanga, informó que tiene contrato con Total Play dijo que el servicio ha fallado en los últimos días, sobre todo en el uso de wifi, y se ve obligado en gastar los datos de sus celulares.

Romina Galicia tiene el servicio de infinitum de Telmex y le falla constantemente y en las noche no tiene internet, ya hablo a la empresa y no le dieron solución, argumentando que quizá su equipo de cómputo no es actual, pero tampoco le envían a un técnico para verificar cuál es el problema.

Alejandro Álvarez quien trabaja en una agencia de automóviles, desde hace dos semana se ha visto en la necesidad de trabajar en casa, pero el servicio se internet con esta empresa telefónica le ha fallado, se ve en la necesidad se reiniciar su equipo de computo, y en las mañanas y en las noches le cuesta conectarse a internet.

En redes sociales Teléfonos de México anunció que ha puesto en marcha las herramientas para trabajar en casa, como son videoconferencias, audio conferencias, antivirus y claro drive mismos que estarán sin costo hasta el 30 de junio.