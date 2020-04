Redes sociales, aliadas de los comerciantes

Las redes sociales son la oportunidad que comerciantes tienen en la actualidad y podrían reforzar para hacer frente a la cuarentena con las entregas a domicilio o bien promocionar sus productos.

En entrevista, comerciantes de una cadena de ropa señalaron que por la situación actual han disminuido las ventas de muchos comercios de una manera importante, lo que está generando que varios sectores económicos entren en crisis económicas.

Sin embargo, a su tienda no le ha ido tan mal como esperaba, pues aunque ellos venden ropa y accesorios de vestir, artículos que no son de primera necesidad, las ventas no se han desplomado gracias al trabajo previo en las redes sociales, que desde hace meses han venido realizando.

Indicó que esta es una nueva oportunidad para que los comerciantes puedan cambiar su forma de trabajar, pues a través de la tecnología pueden tener mayor contacto con sus clientes y ofrecer un servicio mucho mejor que en la tienda.

En dicho comercio llevan impulsando las redes sociales desde hace cinco años, aproximadamente; son entre ocho y 10 horas diarias las que al día le invierte en generar nuevos y mejores contenidos, además de que mensualmente invierte más de seis mil pesos en las redes; sin embargo, esto se ha convertido en un proceso redituable.

“Definitivamente las redes sociales son la nueva tendencia de los negocios, el que se estén digitalizando, el que la gente tenga toda la información en su celular acerca a cualquier comerciante con su público objetivo, pero siempre se debe de pensar en una estrategia visual y de contenido, además de estar constante en las redes”.