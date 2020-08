Ponen en evidencia fallas en la intepretación en Lengua de Señas Mexicana

“Es realmente triste y molesto que no se respeta a nuestro idioma que es la Lengua de Señas Mexicana (LSM); en algunos intérpretes que salen en los recuadros podemos observar que no cuentan con las cualidades para realizar la interpretación”, así lo expresa Desiree Muñoz Lagunes, licenciada en Educación Especial y maestra de LSM.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, usuarios de la LSM se movilizaron a nivel nacional para visibilizar un problema que los impacta todos los días al restringir el derecho al acceso a la salud, educación y justicia.

Lucero López, madre de un niño sordo usuario de la LSM, concedió varias entrevistas a nivel nacional para exigir respeto a la comunidad sorda y demostrar las deficiencias en las interpretaciones que se realizan en los mensajes del presidente, Andrés Manuel López Obrador, así como las conferencias de Salud a cargo del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell.

Posteriormente, también compartió los ejemplos que la comunidad sorda encontró en los mensajes difundidos por los gobiernos de Baja California y Morelos.

Y precisamente en Morelos, donde se estima que residen más de 14 mil personas sordas, Desiree Muñoz demostró cómo se tergiversa el mensaje que se difunde cada tarde durante la conferencia encabeza el titular de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas.

Tienen idea de lo que es ser interprete de LSM?? En el recuadro podemos ver un ejemplo del vocabulario limitado y no... Publicado por Desiree Muñoz Lagunes en Lunes, 17 de agosto de 2020

En entrevista escrita con El Sol de Cuernavaca, Desiree aclaró que las deficiencias que detectó son diversas, como:

"Todo esto arroja un mensaje incompleto y carente de sentido, por lo que enfatiza en que un intérprete debe tener un profundo conocimiento del idioma que interpreta, desde vocabulario hasta gramática y hacerlo de una manera clara, fiel y completa; además de contar con “cultura general, y conocimientos teóricos y prácticos de ambas lenguas (LSM y español)”.

Consideró que si bien la pandemia fue algo inesperado, al inicio ni siquiera se pensó en la necesidad de un intérprete de LSM en el recuadro, fue por ello que la comunidad se movilizó.

"Afortunadamente, las autoridades (federales) sí escucharon nuestra petición para hacer cumplir nuestro derecho al acceso de información con intérpretes de LSM, pero desgraciadamente no nos dieron un servicio de calidad que satisficiera nuestras necesidades y derechos.

Expresó que algunos intérpretes no cuentan con la ética profesional necesaria y les falta estar calificados. “Esto afecta mucho a la comunidad sorda porque es el único medio a través del cual recibimos la información de lo que nos rodea”.

Subraya que las autoridades deben evitar poner a “intérpretes” que no están preparados o que solo saben la LSM en un nivel básico; para asegurarse de eso propone solicitar a los intérpretes de LSM documentos en donde prueben que tienen la capacitación de varios cursos y/o diplomas o reconocimientos.

Que prueben tener experiencia laboral cumpliendo las características del perfil de un intérprete y que sean reconocidos y aceptados por la comunidad sorda de su estado.

Se buscó la postura de autoridades de SSM, sin embargo, prefirieron no pronunciarse al respecto.













Peticiones para cumplir con la ley

"Si no estás lista, capacitada y preparada no debes aceptar el trabajo y tampoco meter a un ‘intérprete’ que no está preparado para el trabajo"

“Que se reconozca nuestra lengua natural, la Lengua de Señas Mexicana la cual tiene su propia estructura, gramática y al respeto de esta y de nosotros como comunidad”

“Esto ya tiene el reconocimiento oficial por ley y se promueve la inclusión en las diversas actividades: ‘La Ley General para la Inclusión de la Personas con Discapacidad (2005) reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como lengua nacional, convirtiéndose en patrimonio lingüístico de la nación’"





Queremos intérpretes profesionales de Lengua de Señas Mexicana todos los días, dijo Desiree Muñoz.





Contra la desigualdad y el reconocimiento de la LSM

Me presento, mi nombre es Desiree Muñoz Lagunes, nací sorda por herencia de familia sorda, actualmente estoy casada con un sordo también.

Soy licenciada en Educación Especial y maestra de Lengua de Señas Mexicana. Participo en la Asociación Educativa, Cultural y Recreativa para Sordos de Morelos A.C.

Considero que ser una persona sorda es tener una identidad distinta y acepto mi lengua materna, que es la Lengua de Señas Mexicana, la cual que es un idioma maravilloso.

El término adecuado es "Lengua de Señas Mexicana" porque cuando hablamos de “Lenguaje” nos referimos a la capacidad innata que poseen las personas para comunicarse. En cambio, “Lengua” es un sistema de signos o códigos que posee una determinada comunidad lingüística, lo que incluye los idiomas y las lenguas originarias.

La comunidad sorda posee una lengua natural, propia de expresión y configuración viso-gestual-espacial, llamada Lengua de Señas. A través de ella se transmite cultura, historia, sentimientos, valores y pertenece a una minoría lingüística. Es importante aclarar que la Lengua de Señas, no es universal por eso aquí la llamamos Lengua de Señas Mexicana (LSM) ya que cada país tiene una lengua distinta.

Y no solamente es una lengua natural como cualquier otra, también es un medio para comunicarse, identificarse y tener una participación activa en la sociedad.

Todos los días las personas sordas nos enfrentamos a situaciones complicadas empezando por la familia, ya que la mayoría no aceptan, no se interesan y/o desconocen nuestra lengua materna, lengua de señas mexicana, lo que limita nuestro desarrollo en diversas áreas y no existe una verdadera comunicación. En mi caso soy afortunada por tener familia sorda y familia oyente los cuales han sido un gran apoyo, ya que ellos adoptaron la LSM por nosotros, estoy muy agradecida con mis familiares siempre.

La atención que recibimos las personas sordas en la sociedad es insuficiente, ya que es nuestro derecho tener acceso a la información, la cual es muy necesaria, sin embargo no hay igualdad de oportunidades por falta de intérpretes y/o no hay acceso al área de la salud, la educación y la justicia.

En nuestro estado de Morelos, algunas escuelas ya cuentan con el servicio de intérpretes de LSM, son como tres instituciones educativas, y una intérprete profesional de LSM que es muy reconocida que trabaja en el gobierno, pero no es suficiente, necesitamos más intérpretes de LSM que estén capacitados y preparados para desempeñarse en cualquiera de estas áreas.