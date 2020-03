Política y no justa la protesta de homologados del SNTE: SEP

El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, aseguró que este mes de marzo podrá resolverse el adeudo por el descuento del ISR a maestros homologados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), aunque manifestó este tema se ha vuelto político; "la verdad, este asunto lo vi, más que justo, como algo político".

Lo anterior, luego que desde inicios de este año más de 3 mil 800 maestros homologados de los Subsistemas de Educación Media Superior demandan la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que les fue retenido en el aguinaldo 2019; afirmando volverán a tomar las calles ante la falta de cumplimiento.

Previo a su comparecencia por la glosa del primer informe de gobierno frente al Poder Legislativo, el funcionario estatal indicó que por instrucción del gobernador se buscará una alternativa de préstamo para que se apoye a los docentes homologados en este mes, en tanto que la Federación les da una respuesta concreta respecto a la petición.

Los recursos destinados para este concepto serán del presupuesto 2020, esperando poder recuperarlos cuando lleguen a acuerdo con el Gobierno Federal, “es un asunto que no lo he dejado, le he dado continuidad”, afirmó al tiempo de detallar la fecha pactada del 11 de marzo no era para realizar el pago, sino darles avances sobre el tema.

No obstante, Cornejo Alatorre consideró que las manifestaciones por parte del magisterio son "más que justo, algo político", puesto que han dialogado en diversas ocasiones con los representantes sobre posibles soluciones pero mantienen sus protestas.

“Yo les estoy dando explicaciones y explicaciones de todos estos temas y parece que no lo entienden. No puedo decir porque no me consta pero me he percatado es que se hablado con razón, estricta justicia y lamentablemente parece ser que no entiende”, recalcó.

Adelantó que la primera semana de abril recibirán el primer apoyo los más de 10 mil jubilados y pensionados del SNTE, quienes no han obtenido el pago de la prima de antigüedad.