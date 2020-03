[VIDEO] Homologados del SNTE amenazan con más bloqueos

VIDEO || Volverán homologados a las calles ante incumplimiento gubernamental

Debido a la falta de cumplimiento en la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a maestros homologados, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), advirtieron que saldrán nuevamente a las calles; la Secretaria General de la Sección 19, Gabriela Bañón Estrada, adelantó que habrá “parálisis en la entidad" ante el enojo de los 3 mil 800 docentes.

“A partir del jueves nada nos detiene, daremos la batalla. Vamos a denunciar la falta de compromiso de las autoridades estatales hasta llegar al presidente de la República, haremos lo que tengamos que hacer, habrá parálisis en todo el estado”, amagó la lideresa de los profesores.

Lamentó que haya existido una falta de cumplimiento al compromiso que se había tomado con los maestros donde se informó que el pago se realizaría este 11 de marzo. “Tanto el Secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo; el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, y el director Eliacín, en representación del Gobernador del estado, dieron su palabra de honor; les creímos y han faltado a lo más valioso que tiene un hombre, que es la palabra y la honorabilidad”.

Molesta, señaló: “Estamos ante un gobierno que no cumple, que no toma en serio la educación en el estado; estamos ante un gobernador que no da la cara, que se le ha buscado por todas las formas y no ha podido atender a los maestros”.

Esta falta de cumplimiento reconoció que incluso podría romper la mesa de diálogo que se tiene con los jubilados, quienes tienen pendiente el pago de la prima de antigüedad, y que podrían sumarse a las movilizaciones.

Cabe recordar que son cerca de 20 millones de pesos que les fue descontado en el aguinaldo 2019 a 3 mil 800 docentes de educación media superior, mismos que imparten clases en más de 30 planteles de subsistemas.

CONMEMORA DÍA DE LA MUJER

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, el SNTE presentó la obra Maduras, solteras y desesperadas en el Auditorio Teopanzolco, que disfrutaron maestras y administrativas pertenecientes a la organización sindical.

Previo a esta presentación Bañón Estrada pidió a las autoridades garantizar la seguridad de las mujeres y que en el estado no exista ni una mujer asesinada más.

“Que no se tolere más la violencia sexual contra las mujeres, las agresiones, el acoso, el maltrato y ninguna clase de discriminación; la lucha de las activistas ha dado fruto actualmente más niña van a la escuela, más mujeres tenemos trabajo y algunas tal vez bien remunerados, tenemos cargos de responsabilidad, pero hace falta más, queremos más, pero eso también depende de nosotras”, señaló.