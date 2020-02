[VIDEO] Ocultan plazas para maestros

VIDEO || “No vamos a dejar solos a los jubilados”: Gabriela Bañón

Los conflictos en el magisterio de Morelos no terminan; mientras la secretaria General de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada, y la secretaria de Jubilados y Pensionados, María de Lourdes Salazar González, anunciaron el plan en defensa del pago de la prima de antigüedad que se les adeuda a más de 13 mil docentes retirados desde hace ya varios años, profesores homologados acusan falta de transparencia en la entrega de horas a los docentes. Señalan que por primera vez, el SNTE no participará en la evaluación de los interesados.

Son al menos 150 millones de pesos los que se les adeudan a los jubilados, de acuerdo con Bañón Estrada, ya que el Instituto de Educación Básica del Estado únicamente cubrió el pago a 416 extrabajadores; "la pregunta sobre si existió un interés para pagar a algunos está en el aire".

El plan comienza el viernes con un mítin en el que se prevé la participación de mil jubilados afuera de Palacio de Gobierno; sin embargo, aseguran que en esta ocasión no habrá bloqueos; "nuestra estrategia será ir a gobierno del estado a realizar un actividad literaria tipo mítin, lanzando consignas de pago; vendrán jubilados de las 25 delegaciones, no nos vamos a desgastar con esta primera actividad, pero va a ir creciendo poco a poco en tanto no tengamos una respuesta", consideró la secretaria del SNTE.

No vamos a dejar solos a los jubilados, reiteró Bañón Estrada, al enviar un mensaje a las autoridades estatales, de Educación y hasta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: "despertaron a un gigante dormido, beneficiando solo a algunos y creo que todos son iguales y todos tiene el mismo derechos, no vamos a descansar hasta lograr lo que les corresponde a todos, seguiremos de más a más; las autoridades educativas no han pagado aún el adeudo a los maestros homologados. ¿Cómo le harán? No sé, pero ellos fueron los que abrieron la puerta".

Mientras ese conflicto aún no ve la luz, profesores homologados acusan que a diferencia de otros años donde la convocatoria para la designación de las horas a maestros Homologados de Subsistemas de Educación Media Superior tenía la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), a fin de dar una mayor trasparencia y evitar con ello beneficiar a aspirantes que no cumplían con el perfil, en 2020 no será así; dicho proceso será unico y exclusivamente a través de las Secretaría de Educación Pública (SEP), quien únicamente enviará los nombres de los que resulten favorecidos.

Ante ello, el secretario del Trabajo y Conflictos del Nivel Medio Superior de la Sección 19 del SNTE, Luis Manuel Guerra Franco, advirtió sobre un posible proceso maquillado por parte de las autoridades educativas a nivel federal en cuanto a la asignación de horas en los diferentes subsistemas, al ser ellos únicamente quienes recibirán la documentación, evalúen y hagan la designación correspondiente.

Para Guerra Franco la falta de transparencia hace que el proceso pueda llevarse a cabo como si fuera real, "pero lo maquillan; la Secretaría de Educación Pública federal manda los nombres directamente al director del plantel y ellos tiene que aceptarlos, sobre todo porque son ellos los que tiene el recurso".

La inconformidad del SNTE no se ha hecho esperar y se ha manifestado ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador; el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, los diputados federales con el objetivo de transparentar el proceso, pues, afirman, se deben salvaguardar los derechos de los maestros con mayor antigüedad.

"Tenemos compañeros que tienen 19 horas y ya tienen muchos años así; queremos que esta asignación les beneficie y por lo menos que lleguen a las 20 horas; otro aspecto que nos ha manifestado el secretario Esteban Moctezuma es que se volverá a trabajar con el escalafón, es decir, que con la preparación de los maestros vayan subiendo de clave hasta llegar a la más alta; es decir, si un maestro que tiene licenciatura estudia su maestría, puede subir, y así sucesivamente", confesó.

Los procedimientos para la asignación de horas es lo que los mantiene en "tinieblas", sostuvo, puesto que la aplicación de los recursos para el pago de horas a los que resulten con asignaciones se quedaría en stand by.

Dijo no tener certeza de cuantas horas se le asignaran para el estado de Morelos pero "esta el rumor de que serán 300 horas; estaremos al pendiente para que no sean afectados los compañeros que tiene ya varios años

La Secretaría de Educación Pública (SEP), publicó hace unos días la Convocatoria para el proceso de Selección para la Admisión en Educación Media Superior del Ciclo Escolar 2020-2021, espacios que serán cubiertos a partir del 16 de agosto de 2020, lo serán en tres categorías como de "nueva creación, definitivas y temporales".

"Todo aspirante deberá pre-registrarse para participar en el proceso de selección para la admisión solo en una entidad federativa y Subsistema, a través de la plataforma electrónica de la Unidad del Sistema para la Carrera las Maestras y los Maestros: http://uscmm.gob.mx, del 14 de marzo al 3 de abril de 2020", refiere la Convocatoria; detalla también los requisitos que tiene que ver con: Acreditación de estudios de Educación Superior; Dominio de una lengua distinta a la propia (inglés); Manejo y dominio del lenguaje y la cultura digitales; Acreditación del Curso de exploración de habilidades para la docencia en media superior; Cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial; Capacitación didáctica y pedagógica; y Experiencia docente.