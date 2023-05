Pleito entre gobernador y Fiscal afecta a las víctimas

El pleito entre el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos (FGE) Uriel Carmona Gándara, se lleva entre los pies a víctimas indirectas en la entidad, quienes en algún hecho de violencia han perdido a un ser querido.

Tal es el caso de Ada Ramos, madre de César Reyes, hermano de Jorge Reyes quienes fueron asesinados en mayo del año 2021 al interior del bar “Casa Bacacho” en el municipio de Cuernavaca.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Ada enfrentó al titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos (CES), el vicealmirante José Antonio Ortiz Guarneros afuera de Palacio, y le reclamó que las diferencias que existen entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo afectan directamente a su caso, del cual, a dos años de haberse cometido aún no hay responsables detenidos.

“Esto tiene que parar, tenemos que ser constructores de paz y tiene que tomarnos en cuenta, yo digo que no somos víctimas, yo digo que somos sobrevivientes a un dolor que no se imaginan estamos muertos en vida muchas familias y creo que ya no tiene que estar en este pleito político fiscal y gobernador y que se pongan a trabajar”, expresó.

Ada recriminó al vicealmirante que no hay imágenes de cámaras de seguridad como le informaron en la fiscalía, sin embargo, Ortiz Guarneros aseguró que entregaron todo el material videográfico para continuar con las investigaciones.

Lo cual causó molestia en la afectada madre, quien respondió así:

“Este pleito que trae el fiscal y el gobernador pues ha traído como consecuencia que se pierdan muchas vidas, porque ellos dicen que ustedes no les dan el material y que no hay detenidos en el momento, no hay nada”, expresó.

Lee también: Testigo de homicidio en "Casa Bacacho" está desaparecido

“Ustedes vieron lo que teníamos y se le entregó a la Fiscalía”, aseguró el jefe policiaco de Morelos.

De igual forma, Ada Ramos cuestionó al comisionado por qué todos los días aumentan los casos de personas asesinadas.

Por su parte, Ortiz Guarneros expresó que las puertas de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) están abiertas para recibirla, así como, a cualquier persona que requiera información.