En Cuernavaca hay un bar por cada mil habitantes

Cuernavaca, durante muchos años, fue uno de los principales destinos turísticos del país debido a su increíble clima, además de su fácil acceso a centros de diversión como balnearios, restaurantes, plazas comerciales, parques e incluso bares, siendo este último giro uno de los principales y más populares del municipio.

Cada fin de semana Cuernavaca se encuentra al 80% de su ocupación hotelera, al menos así lo ha informado el secretario de Desarrollo Económico y Turismo del ayuntamiento, Humberto Paladino Valdovinos, y es que en el último corte de ingresos que el sector turístico dejó en la capital morelense, fue de mil millones 108 mil 228 pesos, esto después de las vacaciones de verano, donde se registró la visita de 428 mil turistas, de acuerdo a los datos que del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Hasta el último censo que el municipio hizo, el cual está siendo constantemente actualizado, hay cerca de 300 establecimientos de giros rojos, estos son aquellos que venden bebidas alcohólicas, con o sin el acompañamiento de alimentos.

El número de bares registrados ha aumentado exponencialmente, es decir, los censos del 2012 arrojaron que habían 46 establecimientos en la capital morelense y comparados al último censo que continúa actualizándose, en 10 años tuvo un incremento de 84.66%.

Si realizamos esta comparativa sobre la existencia de 300 bares en Cuernavaca y los 378 mil 476 habitantes de la ciudad, de acuerdo al último censo del INEGI, el resultado es que existe un bar por cada mil 200 habitantes.

En la entidad morelense durante las últimas semanas se han presentado diferentes hechos delictivos en torno a los centros nocturnos, tal fue el caso de al menos tres balaceras que se dieron en el oriente del estado, ante esto el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo solicitó a los municipios que se regulen los negocios con giros rojos, esto con el fin de detener la violencia así como acabar con el crimen organizado que pudiese estar coludido en estas acciones.

Pese a esto, uno de los municipios más importantes para atender este llamado y debido a la proximidad con la Ciudad de México, la cual cabe mencionar es una de las más importantes en cuanto a derrama económica en el sector turístico, es Cuernavaca; por lo que en esta situación, el secretario del ayuntamiento Carlos de la Rosa Segura señaló que se tendrá que hacer en primer lugar para poder regular estos establecimientos un censo y con ello verificar cuales se encuentran dentro de la normatividad, entre la venta de alcohol así como el seguimiento a las recomendaciones de protección civil, y aunado a ello el control de sonido para no exceder el límite permitido.

El secretario dijo que en las dos primeras semanas de octubre del presente año se realizaron dos operativos en el municipio, en donde todos los establecimientos se encontraban dentro de la normatividad, a excepción de uno que excede del límite de ruido permitido y fue acreedor a una multa.

En meses pasados el secretario había anunciado que dentro de los operativos se encontraron establecimientos que no estaban dentro del marco de la ley, ejemplo de ello fueron las famosas chelerías, las cuales por lo menos 20 vendían bebidas alcohólicas en áreas no permitidas, incluso formando caos vial en la zona norte de Cuernavaca, en colonias como Reforma y Buenavista, así como en la Antonio Barona y Lagunilla.

El funcionario señaló que en cuanto al tema de venta de bebidas alcohólicas existe una comisión reguladora, sin embargo, ésta depende de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, por lo que la revocación de licencias y clausuras corresponde a ella.

La problemática de los bares que operan con regularidad no se encuentra en la periferia de la ciudad, sino en las zonas aledañas, donde los ayudantes municipales, se toman atribuciones a sí mismos para expedir permisos y licencias de funcionamiento, por lo que el secretario capitalino reiteró el llamado a las autoridades auxiliares a no tomar facultades que no les corresponden.

Cabe mencionar que este tipo de actividades de esparcimiento ha tenido un historial no grato para el municipio ya que si hacemos un recuento de los hechos trágicos que se han vivido en cuanto a temas de inseguridad, tenemos seis casos donde personas perdieron la vida.





Solo para recordarlas:





17 de julio de 2022

Sujetos armados atacaron a balazos un bar que se ubica sobre avenida San Diego, en Cuernavaca; se reportó un guardia de seguridad herido.

24 de mayo de 2021

Dos hermanos fueron privados de la vida dentro del bar Casa Bacacho, en avenida Río Mayo, de la colonia Vista Hermosa

27 de mayo de 2021

Otro doble asesinato se registró en el bar Tropicana, del boulevard Cuauhnáhuac, donde por la madrugada sujetos armados dispararon contra las dos víctimas

28 de febrero del 2019

Un ataque armado en el bar conocido como Sophia en Domingo Diez, dejó a una persona sin vida y a nueve personas lesionadas.

08 de noviembre de 2018

Un muerto y un herido fue el saldo del ataque registrado en Bar Salón Tijuana, antes Pachuco Rey, en boulevard Juárez, en pleno centro de la ciudad.

29 de abril de 2018

Al interior de Plaza Marina, en el bar La Metiche, una riña dejó a 12 personas lesionadas.

Pese a la lista que se desplegó de ataques en los bares de Cuernavaca, fue en el del 2019 cuando alrededor de tres antros se unieron por la inseguridad en la capital, cerrando sus puertas hasta que las autoridades municipales pudieran garantizar no más muertes, lo cual no sirvió de mucho.

La seguridad en el municipio se ha visto limitada ya que los elementos policiacos no son suficientes, puesto que los 325 con los que cuentan, no alcanzan para cubrir los ocho polígonos que hay en el municipio.

Asimismo, el secretario Carlos de la Rosa reitero que los operativos tendrán que seguir realizándose en compañía de la Guardia Nacional, la Secretaría de Defensa Nacional, Protección Civil y la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano.