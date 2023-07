Placas de Morelos; un problema político, no económico

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local, Agustín Alonso Gutiérrez señaló que el tema de la ampliación presupuestal para la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) para la adquisición de placas y tarjetones, se convirtió en un tema político más que económico.

Indicó que en el caso de que no se apruebe la ampliación presupuestal por poco más de 41 millones de pesos no existen pretextos para que no haya placas.

"El tema de las placas en Morelos se ha convertido más que un tema social, es un tema político, porque desde el principio se empezó a generar el choque y no en generar una discusión para aprobar esto", expresó.

El diputado de Nueva Alianza indicó que buscará nuevamente un acercamiento con el titular de la SMyT, Eduardo Galaz, para dialogar y entender mejor su petición, porque siguen sin entender por qué se han sobre elevado los precios de la adquisición de placas y tarjetones de circulación.

"Son cosas que tienen remedio, hay que hablarlo, hay que gastar lo menos que se pueda", puntualizó.

El pasado 6 de julio, Eduardo Galaz compareció ante diputados para explicar el por qué de la ampliación presupuestal. En el pleno del Congreso fue cuestionado sobre el precio en el que se adquirieron las láminas y tarjetones, ya que los diputados refirieron que los costos son muy por encima de lo que reportan otras entidades del país por el mismo concepto.

En su explicación, el titular de la SMyT dijo que el presupuesto otorgado por 33 millones 700 mil no fue suficiente para la compra de 145 mil 550 juegos de placas que se requieren, para lo cual se requieren recursos del orden de 36 millones 603 mil pesos, por lo que apenas alcanzó para adquirir 64 mil 325 juegos de placas.

Con información de Jessica Arellano