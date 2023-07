Diputados reprochan sobreprecio en placas y uso indebido de presupuesto

Este jueves 6 de julio compareció el encargado de despacho de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Eduardo Galaz Chacón, en el pleno del Congreso Local, donde los legisladores le reprocharon la falta de planeación y el uso indebido del presupuesto, además del sobreprecio en los costos de placas y tarjetas de circulación.

En la explicación de motivos ante el pleno, Galaz Chacón dijo que desde que se aprobó el Paquete Presupuestal 2023 del Gobierno Estatal, se observó una partida de 33 millones 700 mil pesos para la adquisición de placas, tarjetas de circulación y engomados, cantidad que no sería suficiente para cubrir la demanda.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Galaz Chacón indicó que para este rubro en 2023 se requieren de 145 mil 550 juegos de placas, cuya adquisición es del orden de 36 millones 603 mil pesos; en materia de tarjetas de circulación requieren 500 mil formatos y su costo asciende a 38 millones 300 mil pesos.

¿Qué se adquirió con el recurso asignado?

El titular de la SMyT explicó que con el recurso que les fue asignado para este año fiscal se adquirieron 64 mil 325 juegos de placas; 51 mil para automóviles particulares, 200 para remolque, diez mil para motocicletas, mil para autos de personas con discapacidad, mil 100 para autos antiguos y 25 para ambulancias, mismas que se agotaron a finales de mayo y principios de junio.

Cuestionamiento de los diputados

En su oportunidad de cuestionar al funcionario estatal, los diputados locales Julio César Solís Serrano, Alejandro Martínez Bermúdez, Andrea Gordillo, Ángel Adame Jiménez y Agustín Alonso reprocharon la duplicidad el sobreprecio de las placas, tarjetas de circulación y engomados.

"Como creer que las cosas se están haciendo bien, cuando a simple vista es evidente y es un hecho que estamos comprando y estamos pagando con sobreprecios", expresó el diputado de Movimiento Ciudadano, Julio César Solís.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Alonso mencionó que no se aprobará ninguna ampliación presupuestal: "Cuando los costos son tres o diez veces más altos que la realidad, nosotros estamos en contra de la corrupción, nosotros no mentimos, no robamos y no traicionamos al pueblo de Morelos".

Así el ambiente en la comparecencia del titular de la @SMyT_Morelos Eduardo Galaz.



El público presente le reprocha al funcionario de gobierno

📹: @JESS_ARELLANO https://t.co/YGE3yO68gh pic.twitter.com/btQEnArpx0 — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) July 6, 2023

El diputado panista, Ángel Adame aseguró que, en una revisión cuidadosa, no se encontró justificación al sobreprecio con que se compraron las placas metálicas y tarjetas de circulación.

Asimismo, los diputados locales reprocharon que en las oficinas de la SMyT se llevará una campaña contra el Congreso Local, colocando letreros acusándoles de la falta de placas y tarjetones.

Andrea Gordillo refirió que el recurso que están solicitando bien podría utilizarse para rubros prioritarios como son salud, seguridad y educación.

Galaz Chacón negó un sobreprecio en la compra de placas y tarjetones de circulación, y atribuyo su precio a las medidas de seguridad y normas adicionales de seguridad.

Exigieron transparencia en convenios municipales a la Ceagua

En la comparecencia del encargado de despacho de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, los diputados le cuestionaron la falta de transparencia en los convenios celebrados con los municipios en el tema de plantas tratadoras.

Además del por qué no contempló en el Paquete Presupuestal 2023 obras de rehabilitación y tratamiento de aguas.

Recordemos que la Ceagua pidió una ampliación presupuestal por 30 millones 866 mil pesos, recursos que requieren para el Programa Proagua, para atender demandas de infraestructura y operación de plantas tratadoras de agua.