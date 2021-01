Piden transparencia en proceso interno de elección a precandidatos

Seis de los aspirantes a la diputación federal del 04 Distrito por Morena, se manifestaron en demanda de que la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión Nacional de Justicia y el Consejo Nacional, tomen una decisión apegada a los principios y estatutos de MORENA para la elección de precandidatos y candidatos.

Por el municipio de Temixco, Javier Orihuela García y Rosalía Tovar, por Jojutla, Laura Gabriela Luna Torres, Alberto Mora, Emiliano Morales Hernández y de Tlaquiltenango, Alejandro Cadenas Torres, aspirantes a la diputación federal del 04 Distrito correspondiente a doce municipios; Temixco, Miacatlán, Mazatepec, Tetecala, Coatlán del Río, Amacuzac, Puente de Ixtla, Jojutla, Zacatepec Tlaquiltenango y los dos nuevos municipios indígenas; Xoxocotla y Coatetelco.

Destacaron que se sabe que son seis o siete los aspirantes, hasta el momento la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada de decidir quién es el precandidato, pero hasta el 31 de enero será cuando empiece el siguiente proceso, donde se definirá un máximo de 4 aspirantes a candidatos y esos cuatro aspirantes son los que se irán a la encuesta, mejor posesionado es al que se va a otorgar como candidato.

Hicieron hincapié que en el partido Morena aún no hay ni precandidatos y mucho menos candidatos; “los que estamos aquí presentes y algunos más que faltaron, somos aspirantes, todavía estamos en un proceso de aceptación de nuestros registros”. Se pronunciaron porque la ciudanía escoja un representante que no cambie su residencia, que no cambie teléfono y no se desconecte, como les ocurrió con el diputado federal, Jorge Arguelles, dijeron al reconocer que se tienen más aspirantes que nunca y de ahí la importancia a elegir bien.

Plantearon que se requiere un candidato que enarbole las causas de la cuarta transformación y no gente que estaba en otro partido, sin dar nombres reconocieron que el 30% de las candidaturas de Morena pueden ser externas, pero debe ser gente que represente los intereses de la mayoría.

La gente de Morena nos consideramos de la izquierda, estamos comprometidos con apoyar al actual régimen que encabeza López Obrador, “sabemos que al interior de Morena en este proceso electoral, como en el pasado se han incrustado personas que no responden a esta convicción, como hace tres años con Jorge Argüelles”, es por eso que se han manifestado en contra de la alianza entre el PES y MORENA: “para nosotros es un partido de derecha y sabemos que a finales del segundo trienio del actual régimen de López Obrador, no van a estar con el presidente, ellos forman parte de un grupo político de PRI, “achichincles” de Manlio Fabio Beltrones y forma parte del complot contra la 4T.

“Por eso están apelando, estamos pidiendo transparencia en los criterios de selección de aspirantes, transparencia en el tema de las encuestas, de la fecha donde se va a realizar, creo que tanto los ciudadanos como la militancia sabemos que la elección de candidatos de este periodo es sumamente importante, no vamos a caer en estos juegos, no va a haber como eventualmente se dice “dedazos” o favoritismo, nosotros como militantes de Morena vamos a estar blindando todos estos procesos”.

Revelaron que entregarán un amplio expediente a la Comisión Nacional de Elecciones, Comisión Nacional de Justicia y Consejo Nacional, con evidencia sobre la persona que aspira a ser diputado federal, que dista mucho de ser honesta, tiene denuncias y señalamientos de corrupción: “nosotros apelamos que la Comisión de Elecciones registre eso, sabemos toda la serie de demandas por corrupción por “transar” a productores de Caña y de las condiciones en las que dejó al Ayuntamiento de Mazatepec, apelamos a que revisen e investiguen”.

Aunque reconocieron que su registro es legal, ya que el 30% de las candidaturas de Morena está reservada justamente a gente externa, este debe cumplir un perfil de acuerdo con los estatutos y los principios de honestidad, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Rechazaron que esta rueda de prensa sea para pronunciarse a favor o en respaldo de algún otro candidato, la idea es que la ciudadanía investigue y elija.