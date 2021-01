Propaganda electoral se escucha 18 horas diarias

Rumbo a los comicios de junio de 2021, los tiempos de difusión en radio y televisión, en la etapa de precampañas, ya iniciaron, de acuerdo con la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), en Morelos cada 22 minutos, en promedio, los ciudadanos están expuestos a escuchar propaganda electoral de partidos políticos.

Liliana Díaz de León Zapata, vocal ejecutiva de la Junta Local explicó que de conformidad con lo que establece la misma Constitución Política en su artículo 41, el INE va a administrar 48 minutos diarios para los 23 partidos políticos a nivel local y las autoridades electorales, con el fin de establecer los spots de los partidos políticos en los mismos términos que se hacen los procesos electorales.

De acuerdo con cálculo del mismo INE, con base en que la pauta se distribuye en 18 horas del día entonces los ciudadanos y militantes estarán escuchando cada 22 minutos spots en radio y televisión, en cada una de las emisoras; esto concluirá un día antes del proceso de selección que determine cada partido político, toda vez que en las precampañas se realizan actividades para seleccionar a los precandidatos y precandidatas a la elección popular.

En total, mencionó, son 48 minutos, de los cuales 30 estarán dirigidos a los partidos políticos, nueve minutos son distribuidos de manera igualitaria y 21 minutos son proporcionales a los votos de la elección anterior; de estos 48 minutos, 18 son para las autoridades electorales.

Al ser en Morelos 23 los institutos políticos que estarán buscando el voto, Díaz de León Zapata, aseguró esto no significará habrá mayor tiempo de difusión o que el electorado y militantes estarán más expuesto a los mismos, “el número de minutos no incrementa, el que incremente el número de partidos político, no quiere decir que vaya a incrementar el número de minutos que vamos a escuchar los mensajes en radio y televisión; sí habrá una mayor variedad en el caso de Morelos por la totalidad de partidos políticos que tendrán acceso a la pauta”.

A nivel federal, con base en un monitoreo realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante el periodo de precampañas, del 23 al 26 de diciembre, dio cuenta de que en radio y televisión el tiempo total dedicado a los partidos políticos fue de 18 horas, 20 minutos y 13 segundos.

El catálogo incluyó 63 noticiarios y 10 programas de revista o espectáculos más importantes del país, por su audiencia; el partido con más tiempo de transmisión fue el PAN con 3 horas, 51 minutos y 51 segundos. En tanto el partido con menos tiempo de transmisión fue Frente Social por México (FMX), con 35 minutos y 20 segundos.