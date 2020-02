Piden que en actas se consigne violencia familiar o de género como causa de muerte

La diputada del Partido Acción Nacional, Dalila Morales Sandoval, reveló que en los últimos días se ha incrementado el número de muertes de mujeres en el estado, ante ello propuso que en las actas de defunción se consigne si la causa de muerte fue violencia familiar o de género.

Señaló, que “es de suma importancia el adecuar nuestras normatividades, se necesitan acciones que garanticen un eficiente control de la información. En este caso, que se puedan generar las condiciones estadísticas para que permitan un seguimiento adecuado y adoptar las medidas correspondientes”.

Morales Sandoval mencionó que, para el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es la institución encargada de realizar los censos de población cada 10 años, así como los censos económicos cada cinco, pero la problemática real de esto es el tiempo que tarda en arrojar el contexto que vivimos.

El INEGI ha dado cuenta de que en 2005 se registraron dos mil 159 fallecimientos de mujeres por violencia intrafamiliar, cifra que supera a la de fallecimientos por el crimen organizado, que fue de mil 776. El organismo indicó que cada 35 minutos se recibe una llamada al teléfono instalado para recabar denuncias por violencia doméstica y tan sólo en la ciudad de México, siete de cada 10 mujeres son agredidas por su pareja, o por su ex esposo en el hogar.

“En nuestro país, hasta el 2005, han sido asesinadas con violencia un promedio de mil mujeres por año, sin contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, denominadas muerte natural”. “uno de los aspectos graves del feminicidio, es que estos crímenes de odio contra las mujeres se dan en la casa, el trabajo o en la calle, y son la expresión última de la violencia intrafamiliar”. aunque estos números parezcan alarmantes la realidad es que hay una cifra negra de decesos de mujeres a consecuencia de la violencia en los hogares.

En este sentido, la Presidenta de la Comisión de la Familia en el Congreso del Estado, Informó que desafortunadamente no se cuenta con la información real que permita conocer los datos con certeza.

Aseveró que no permite tener certeza de cuantas mujeres en el estado han muerto por causa de violencia familiar o de género y en consecuencia al no conocer los datos reales no se pueden generar políticas públicas y acciones que generen solución a esta problemática que al no estar visibilizada en cifras no se permite conocer el contexto real de la violencia de género en nuestro país.

Dijo que a la Secretaría de Gobierno le corresponde rediseñar las acciones, medidas y modelos necesarios para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres y proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas, la información necesaria para la elaboración de éstas.

Por último, Dalila Morales, dijo que “no queremos más casos como el de Ingrid Escamilla, necesitamos que todas las políticas públicas del gobierno vayan encaminadas a que ya no haya una sola mujer que sea víctima de la violencia familiar o de género y lo cobre con su vida. No queremos, que digan que su causa de muerte es distorsionada por los medios y estamos exagerando cuando decimos que ni una más”.

Así mismo, pidió que en Morelos debe de haber cifras claras y acciones concretas que nos permitan decir que estamos avanzando.

¡Vivas nos queremos!