Piden prisión perpetua para los feminicidas

La Iglesia Católica manifestó su aprobación en penas más severas contra feminicidas. De acuerdo con el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, Tomás Toral Nájera, si la cadena perpetua es una medida para frenar la violencia en el país y el estado, sería importante aplicarlo y considerarlo en el código penal.

La resistencia de grupos feministas por la normalización de la violencia que se ha traducido en manifestaciones en las calles de varias ciudades del país ha puesto nuevamente el tema en el ámbito público y ha requerido solicitar la voz de los líderes de opinión como es la Iglesia Católica.

Hablemos de todos los aspectos de la dignidad humana, la reserva siempre será primordial; todo aquello que traiga un freno a la situación de feminicidios, de muertes violentas, si es la cadena perpetua uno de los grandes efectos de justicia es importante hacerlo.

La violencia, reconoció, ha rebasado a la ciudadanía, no solo los feminicidios, sino la violencia que se da en las calles hacia cualquier género.

El feminicidio ha aumentado, se ha consolidado; seguimos exhortando a las autoridades a que miren esta situación que ha rebasado a todos los ciudadanos: Tomás Toral Nájera, vicario de la Diócesis de Cuernavaca / Archivo | El Sol de Cuernavaca

El Decálogo publicado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, es insuficiente cuando no va acompañado de todo un proceso de paz y de impartición de justicia, y sanciones más severas, señaló.

No creemos que sea suficiente; se necesita ir más allá de la apertura al diálogo, se necesita que se ejerza la justicia en este y en todos los temas que tienen que ver con la paz y la seguridad. No se puede solo la Ley por la Ley, hay que actuar de manera contundente, el camino que implica la justicia es no solo en la palabra sino una justicia mayor que se efectúa.