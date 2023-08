Piden atención a grupos vulnerables de Totolapan

La voz de la diversidad clama por un espacio en el Ayuntamiento de Totolapan. A pesar de los avances en la inclusión y respeto a la diversidad en diferentes puntos del país, el municipio parece no haber tomado nota de ello.

Así lo expuso Erik Izquierdo Gorostieta, coordinador de la primera marcha de la diversidad sexual en el municipio, que se realizó el pasado junio:

“Es necesario que exista una dirección de grupos vulnerables, grupos indígenas, discapacidad, diversidad. Grupos que requieren un espacio desde el ayuntamiento, y que hoy no lo hay”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El ciudadano destacó la urgencia de un presupuesto dedicado y de promover una cultura de inclusión en la sociedad.

"Debe impulsarse desde el Ayuntamiento porque por eso podremos erradicar muchos problemas. Si no hay cultura, no va a haber inclusión", aseveró.

El coordinador expresó una realidad preocupante en cuanto a la denuncia de agresiones.

"Ante derechos humanos no hay registro, ha habido acciones pero se quedan como muchos problemas que pasan, como la inseguridad, en la casa, en el pueblo, en la escuela. No dan a conocer por miedo, de que no va a pasar nada, y entonces, ¿para qué denunciar?”.

Lee también: Grupos vulnerables defienden acciones afirmativas en materia electoral

Sin embargo, enfatizó en la importancia de denunciar cualquier tipo de violencia, no solo dirigida a la comunidad LGBTTTIQ+.

Israel Dirzo Bahena, del Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos y Diversidad Sexual, presentó un panorama más amplio:

"Todos los municipios deben contar con una oficina de atención a la diversidad sexual", indicó, añadiendo que solo 12 localidades en Morelos cumplen con este requerimiento, Totolapan, junto con Axochiapan, Hueyapan, Tepalcingo, Amacuzac , Atlatlahucan, Emiliano Zapata, Huitzilac, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlayacapan, Yecapixtla, Zacualpan de Amilpas y Coatetelco son los 15 municipios que no cuentan con estas instancias de atención.