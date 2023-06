Derriban los prejuicios y la discriminación con su talento

El éxito que miembros de la comunidad LGBT+ cosechan tiene detrás miedos y dudas, entre otras emociones que sienten al expresar libremente sus gustos y preferencias. En Morelos hay muchos ejemplos de historias y casos de éxito de personas que destacan en su quehacer diario y muestran lo valiosas que son sus habilidades y talentos.

Botones de muestra

Hanz Acevedo, estudiante de actuación en el Centro Morelense de las Artes, encontró en TikTok el espacio perfecto para hablar sobre diversidad sexual con el objetivo de educar e informar acerca de las personas LGBT+.

Su cuenta "Respeta tu cultura mrcn" tiene más de 99 mil seguidores y en los videos aparece con maquillaje y platica sobre términos y hechos que son importantes para la comunidad.

Dice a su audiencia en qué estados de la República Mexicana el matrimonio igualitario es legal, también fomenta el respeto a las diferentes formas de ser, amar, vestir y vivir.

Cuenta que la creación de este espacio nació durante la pandemia y usó la plataforma para hacer visible sus talentos actorales y de maquillaje.

Notó que desde el principio la gente se interesó en el contenido que Acevedo realizaba desde su casa para matar el tiempo, pero nunca imaginó que podría llegar a tanta audiencia y que esto hoy le representaría un ingreso extra para continuar con sus estudios.

"La verdad es que no me lo esperaba y me da mucho gusto que cada vez seamos más, y las personas que no son parte de la comunidad o comparten nuestras ideologías muestren respeto y estén abiertas a escuchar", dijo.

Otro miembro exitoso de la comunidad es Daniel Saa, que forma parte de la compañía teatral La Guayaba y la Tlayuda, fundada en 2011 y que actualmente es reconocida a nivel nacional e internacional.

El artista cabaretero cuenta que desde 2006 comenzó con el montaje de espectáculos de teatro gay y ese trabajo ha desempeñado en La Guayaba y la Tlayuda, lo que le permite ir a cada edición del Festival Internacional de Cabaret.

"Hemos estado en Argentina y España. Hemos hecho giras para llevar nuestros montajes a Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y el Estado de México, por mencionar algunos".

Cuenta que su carrera artística es producto del esfuerzo y trabajo que ha hecho por más de 20 años. Reconoció que detrás del brillo hay momentos grises, porque al nacer en una época y contexto poco tolerantes a la diversidad sexual, pero su núcleo familiar siempre lo cobijó.

Recordó que le tocó vivir en un Morelos noventero y sobre todo en Coatlán del Río, de donde es originario, en el que tener preferencias sexuales diferentes era mal visto y objeto de discriminación.

"Los grandes miedos, prejuicios y obstáculos tienen que ver con uno mismo y después con los demás. La verdad es que es un medio muy hostil, por eso es importante interiorizar".

Expresó que al mostrarse como persona gay fluida el camino artístico y social se puso difícil, pero gracias a su maestra Carmen Rodríguez, que estaba al frente del Centro Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es que halló la manera de brillar.

Al encontrar el cabaret también halló un lugar seguro para ser libre y reconoció que antes de que llegara este género teatral a su vida era una persona con muchos prejuicios: "Aquí soy una persona no atada a los prejuicios".

Por otra parte, está Alfonso Leija, director de la Colectiva Diversa Morelos, quien celebra que las nuevas generaciones tengan más confianza para hablar de sus sentimientos y que la opinión de la gente pase a segundo plano.

Aseguró que aún hay mucho trabajo social y político por hacer en Morelos y el resto del país; sin embargo, en la entidad percibe que el avance social se acelera y cree que es por la cercanía con la Ciudad de México, sitio al que considera con más espacios para la comunidad y menos señalamientos o prejuicios.

Lugares seguros

Tanto Saa, Acevedo y Leija coinciden en que en Cuernavaca hay cada vez más espacios incluyentes para convivir y pasarla bien, en comparación con el resto de municipios en Morelos. Algunos de los favoritos por la comunidad son los siguientes, aunque, claro, hay más:

Baby Queen , un antro gay que no se reserva el derecho de admisión, abren de jueves a sábado y de acuerdo con los asistentes es un lugar divertido, económico y único en Cuernavaca . Se encuentra sobre la avenida Plan de Ayala.

, un antro gay que no se reserva el derecho de admisión, abren de y de acuerdo con los asistentes es un . Se encuentra sobre la avenida Plan de Ayala. Toxic es un restaurante/bar que tiene lo mejor de la música actual, abre de martes a domingo a partir de las 16:00 horas. Se ubica en boulevard Juárez 28.

es un restaurante/bar que tiene lo mejor de la música actual, abre de Se ubica en boulevard Juárez 28. Enigma , un bar que presume su ambiente mixto, cuenta con música y shows en vivo. Se encuentra en calle Salazar 34, en Cuernavaca. Abre de jueves a sábado a partir de las 21:00 horas.

, un bar que presume su ambiente mixto, cuenta con música y shows en vivo. Se encuentra en calle Salazar 34, en Cuernavaca. Teru Teru, un lugar que recibe a la comunidad LGBT+ con amor y su personal te hace sentir en casa o con amigos. Se encuentra sobre la calle Gutemberg 8, en el centro de Cuernavaca.







