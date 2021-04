Pescadores llaman a cuidar la laguna y presa en Coatetelco

Después de la severa crisis de agua en el municipio indígena de Coatetelco, llaman a valorar los recursos naturales, a valorar y proteger de las descargas contaminantes a la laguna y la presa, el grupo de pescadores de los dos lagos Coatetelco y el Rodeo, quienes advierten de la importante pérdida de agua por el duro estiaje que golpea en la zona sur poniente desde hace tres años.

“Fueron días muy difíciles, de un calor insoportable, que se agudizó ante la falta de agua” dijo al reconocer que sin agua la situación se agudizó, además de que la compra de pipas ante la demanda se encareció, la gente acudió por agua a la laguna, y se dieron cuenta de cómo poco la laguna ha perdido gran cantidad de agua, cada vez tiene menos agua y las rivera cada vez es más grande se va secando, manifestó Abel Galicia Santana presidente de la organización de pescadores.

Quien reveló que el comité de pescadores pidieron el apoyo con dos pipas de agua, que no fue suficiente ya que llegaron los vecinos a pedir y no se les pudo negar, la poca agua que compraron o consiguieron la agente la administro mejor, no se vio agua regada en las calles, la aprovecharon para regar sus plantas, a muchas familias se les secaron sus plantas, por falta de agua, porque se vieron obligados a racionar su agua para necesidades vitales.

De ahí su llamado a hacer más conciencia del cuidado del agua de la protección de los recursos naturales que tenemos y que nos heredaron los antepasados, como la antigua laguna de Coatetelco que en el siglo pasado dos veces se secó, ya que depende de los escurrimientos de agua y precipitación pluvial. Sin embrago se ve amenazado por las descargas de aguas de drenajes del fallido proyecto de la planta tratadora de aguas residuales y de la colonia “Vista Alegre” del municipio de Miacatlán.

Advirtieron que una gran parte de la presa “El Rodeo” corresponde a Coatetelco, y aunque tiene una fuente de abastecimiento del canal “Los Perritos" depende también de las lluvias y en los últimos tres años las lluvias han sido escasas, y los niveles de estos dos vasos no se han recuperado sin embrago hay la amenaza latente de fuentes de contaminación.

Insiste en despertar conciencias antes de que los daños sean irreversibles, dijo al señalar que llevan más de 15 años pidiendo a las autoridades municipales, estatales y federales frenen las fuentes de contaminación, lamentablemente como no es un problema que haya estallado socialmente, ha sido la voz solo de los pescadores, las autoridades no han atendido el problema, y contra sus expectativas construyeron una planta tratadora que se inunda y la red de drenaje va hacia la laguna de Coatetelco.