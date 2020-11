Paga Ayuntamiento de Cuautla adeudos históricos

El alcalde Jesús Corona Damián informó que a pesar de que el municipio tiene problemas fuerte en materia de laudos, son sus abogados quienes realizan el trabajo para evitar la destitución.

El edil dijo que a diario tiene problemas con la cuestión de los laudos, por lo que el riesgo de destitución ya es algo contante; sin embargo, aseguró que su equipo jurídico está resolviendo cada uno de los temas.

Desde que entré tengo ese riesgo, pero ahorita gracias a Dios hemos salido adelante y muestra de ello es que hemos pagado más de 155 millones de pesos de la deuda que tiene el municipio”.

El presidente municipal comentó que esa deuda es de administraciones anteriores, pues hasta el momento, en lo que va de su administración, no se ha adquirido ninguna deuda.

Corona Damián señaló que su prioridad en estos momentos es seguir dando resultados a los ciudadanos, "quiero terminar bien, trabajar hasta el último minuto, ese fue mi compromiso con los cuautlenses, por ello seguiremos trabajando a pesar de estas amenazas de destitución".

En cuanto al pago de los aguinaldos, el edil comentó que se están buscando los recursos para cumplir con este compromiso y no quedarle mal a los trabajadores, “vamos a pagarles porque es un derecho que tienen, yo no me quedaré con un sólo peso que le corresponde a los trabajadores”.

No obstante, aclaró que debido a la situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento, seguirán las bajas de la nómina del personal de confianza, por lo que nos próximos días podrían haber más cambios en las direcciones.