Organismos de agua deberían centralizarse: Ceagua

Para una seguridad hídrica en el estado, la políticas públicas deben cambiar hacia una perspectiva de carácter integral, considerando desde cómo se obtiene, cómo se distribuye y qué destino final tiene el agua, la crisis financiera por la que atraviesan la mayoría de los organismos municipales dan pie a la urgencia de centralización de este servicio, y que sea manejado por el estado, es el caso del municipio de Cuernavaca.

El responsable de la Comisión Estatal de Agua (Ceagua), Jaime Juárez López, se dijo convencido de que el estado debe atraer la administración del suministro de agua potable y alcantarillado de los municipios, a fin de una mejor infraestructura y sacarlos de las deudas que ya acumulan, en donde la política de no pago de cuotas ciudadanas se ha vuelto una constante.

“Para todos nos brinca mucho el tema de Cuernavaca, tiene un problema fuerte, demasiadas fugas, rezago en la infraestructura, no cultura de pago, sabemos que el 60% del agua que se inyecta en las redes se desperdicia por las fugas, y todos los daños que va generando, no podemos culpar ni a estas ni anteriores administraciones, simplemente no cuentan con el recurso”.

Además de un cúmulo de deudas que tiene el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca (Sapac), asciende a los más de mil 500 millones de pesos, entre falta de pago de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Estado, entre otras. Otro de los organismos es el de Zacatepec que ha tenido varios cortes de energía eléctrica en sus pozos por falta de pago a la CFE.

Juárez López, dijo que esta oferta ya se ha hecho al municipio de Cuernavaca de tal suerte que la administración del SAPAC se ceda, mediante acuerdo de cabildo, pues la la legislación nacional permite que ante la imposibilidad de mantenerlo sea el estado el responsable, ya sea de manera temporal o definitiva. “Inyectarle recursos para eliminar el rezago que tiene”.

Finanzas Trabajadores de Sapac no tienen acceso a créditos

Respondió que ya el Gobierno del Estado administra el organismo operador de Tequesquitengo, en donde se está dotando de tomas de agua.

“Necesitamos entrar en una reflexión profunda y si queremos garantizar el agua en calidad y cantidad suficiente como un tema de seguridad hídrica estatal necesitamos ya entrarle a estos temas, que a nadie le gustan, normalmente a la gente no nos gusta pagar pero es ya una necesidad si queremos seguir contando con esto que es una condición de vida”.