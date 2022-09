Son más de 100 mdp el adeudo de SAPAC al Instituto de Crédito

“Distracción” de cuotas de trabajadores del SAPAC al Instituto de Crédito comenzó con la administración de Manuel Martínez Garrigós, hasta llegar a la de Antonio “N”, acumulando ya 100 millones de pesos en deuda, dijo titular Fabiola del Sol Urióstegui Alvear.

Al ser cuestionada sobre si el exalcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo, también dejó de pagar, respondió que no cubrió el adeudo de sus antecedentes, pero si siguieron pagando las cuotas correspondientes a su administración.

“Existen también otros cinco ex directores del SAPAC que sabían del tema y no hicieron anda al respecto”, en la denuncia piden sea resarcido el daño al Instituto pues fue éste quien cubrió el adeudo y no los trabajadores a quienes si se les hizo la retención.