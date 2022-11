“Olemos a muerte y a cempasúchil”

"Nadie sabe la vida de un sepulturero, debemos comportarnos como si no tuviéramos sentimientos, pero te dan ganas de llorar cuando entierras una persona y sobre todo cuando es un niño. Me he quebrado y me voy a chillar a la tumba de mi madre que también está aquí", cuenta José “el panteonero”, como es conocido en el municipio de Jiutepec.

"A veces nos quedamos a cuidar la tumba, porque hay muertos que pesan mucho y son los que no se quieren ir por eso nos quedamos aquí para evitar que anden en pena", agregó.

Con 20 años en el oficio, relató que hay quienes lloran mucho porque “fueron ingratos con el familiar que se fue. Otros permanecen callados, como si se deshicieran de un enemigo”.

Aludió que, después de despertar la oración a la Santa Muerte y San Judas Tadeo, una tradición entre los sepultureros, muchas veces se hacen de mala fama.

¿Por qué pides a la Santa Muerte?

“Pues porque queremos vivir, estar con la conciencia tranquila y más en estos días cuando toda la familia les dedica a sus muertitos muchas cosas, que en vida no les pudieron dar", respondió.

"Y antes que me lo preguntes, a San Judas Tadeo le pedimos que no nos falte comida, que siempre esté con nosotros y claro que caiga una propina, porque ganamos muy poco apenas el salario mínimo y ese no alcanza", agregó José.

"Aquí nos ves en el panteón, casi siempre como apestados, porque olemos a muerte y muchas veces se nos queda el olor a flor de cempasúchil, de las veladoras", manifestó al señalar que “ya no hay muchos compañeros, casi nadie quiere trabajar en este oficio”.

"Pero si nos duele ver llorar a los demás, cuando la familia despide a un familiar nosotros también rezamos en silencio y más si es un niño o una madre que dejó hijos pequeños. Caramba no soy de palo", afirmó.





