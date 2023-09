Ojalá y confiemos en el fiscal: Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo indicó que no se le han cerrado las puertas al fiscal de Morelos Uriel Carmona, y cuestionado sobre la confianza que depositara en él pese a sus problemas con la justicia, se limitó a mencionar "ojala confiemos en el fiscal", a fin de seguir adelante con las labores que a cada uno le competen.

Aseguró que trabajará junto con la Fiscalía General del Estado (FGE), para atender los pendientes en los cuales no se les ha hecho justicia a las víctimas.

Entre estos, destacó el asesinato de dos líderes de la CTM suscitados en el año 2019 en el Centro de Cuernavaca, el caso del activista Juan Jaramillo Frikas, la diputada Gabriela Marín, entre un sin fin de eventos rezagados en el organismo encargado de procurar justicia en el estado.

"Llevamos cinco años y no se han resuelto; lo que pasó en Plaza de Armas, lo de Jaramillo, todo es lo mismo de siempre y no han cansado esas carpetas", externó.

En este sentido, confesó no tener problema en sentarse con Carmona Gándara para revisar estos asuntos, sin embargo, aclaró que la situación legal del fiscal no está en negociación y deberá enfrentar sus procesos ante la justicia.

"Yo no tengo ningún problema en sentarme es una persona autónoma e importante aquí en el gobierno del estado en el tema de seguridad...no yo tengo que negociar nada, él se tiene que defender porque al final de cuentas tiene cuatro carpetas de investigación", expresó el titular del ejecutivo estatal.

Incluso lo invitó a reintegrarse a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz.

"Él es autónomo y es el actual fiscal y nadie le va a cerrar las puertas, al final de cuentas casi no ha ido las últimas veces... pero las puertas de la construcción de la Paz están abiertas", manifestó.





De igual forma, señaló que en el tema de la renuncia de Uriel es competencia del Congreso del Estado y en su caso una decisión personal.

"No me toca a mí, le toca al Congreso, ahí se tiene que tomar la decisión de destituirlo... no es decisión mía, es decisión de él", dijo.

Finalmente, desconoció los rumores sobre otra investigación en contra de Uriel en torno al tema de la notaría que aún representa bajo licencia.

"Son rumores, eso sí no te lo puedo contestar y si los están investigando es desde el gobierno federal y ello son los que se van a encargar de eso", concluyó el gobernador de Morelos.