[OCIO] Morelos, escenario de una emboscada

En el año 1993 la melancolía inundaba el ambiente. El grupo inglés Duran Duran ponía a la juventud a reflexionar con su tema “Ordinary World”, en tanto, “4 Non Blondes” hacía resonar “What’s Up”.

Con ese clima musical de fondo, en Morelos se instalaba el equipo de filmación de una película cuyo protagonista era Harrison Ford. Sí, se trata de la ya clásica “Peligro Inminente”.

De acuerdo con testigos, una mañana amanecieron estacionados sobre las céntricas calles de Cuernavaca varios tráilers que contenían equipo y vestuario.

“Recuerdo que estaban estacionados junto al zócalo, no eran muchos, sólo tres”, platica Miguel Arias quien en ese entonces trabajaba en una oficina gubernamental ubicada en la Bajada del Jardín Borda.

La película narra la odisea de Ryan (Harrison Ford) recién nombrado subdirector de la CIA que hará de todo con tal de serle fiel a sus principios y a la legalidad. Si bien, en el libreto, la historia se desarrolla en Colombia, la realidad es que calles de Cuernavaca y Tepoztlán sirvieron muy bien como escenario alterno; sobre todo para la secuencia conocida como “la emboscada” o “la persecución”.

Esa escena inicia en la calle Netzahualcóyotl esquina con Miguel Hidalgo, y posteriormente avanza para descender por Agustín Güemes e integrarse a Leandro Valle. Es una escena de mucha acción y que le da sentido a la trama.

En el desarrollo de la misma observa la transformación de las calles en estos 27 años: Zonas arboladas, las banquetas, el mobiliario urbano, pero también la conservación de referencias inconfundibles como el edificio de la escuela Benito Juárez, el ingreso al estacionamiento de la calle Miguel Hidalgo, así como “El Castillito”, la fuente de Porfirio Díaz y Leandro Valle.

Las grandes producciones

Alejandro Rivera también estuvo presente en la filmación y recuerda que uno de los tráileres estaba lleno de vestuario para los actores presentes en la escena: “Pedimos permiso para entrar, pero cuando lo hice quedé impactado con todo lo que había en el interior. De hecho, en mi mente estimé que el costo de todo el contenido del tráiler serviría, en México, como presupuesto total de dos o tres películas. Era impresionante”.

No obstante, pone en duda la presencia de Harrison Ford en Morelos: “Yo la verdad nunca lo vi. No podría asegurar que estuvo acá”, “Vi la filmación en El Castillito, observé cómo descendía la camioneta Suburban blanca. De los motociclistas ni me acordaba. Ya tiene muchos años, pero a él no lo vi”.

Finalmente, Miguel Arias refiere que lo curioso es que esa película, que no tiene nada que ver con la música que entonces estaba de moda, ahora provoca entre las personas de su generación la misma melancolía de la época: “Es como un viaje al pasado; observar cómo a pesar de los sismos, las remodelaciones y los embates políticos nuestra ciudad no ha cambiado del todo”.

Peligro inminente Dirección: Phillip Noyce Reparto: Harrison Ford, Willem Dafoe, Anne Archer, Joaquim de Almeida, Benjamin Bratt.

Sinopsis: Cuando el Almirante James Greer cae gravemente enfermo, Ryan es nombrado subdirector de la CIA. Su primera misión es investigar el asesinato de uno de los amigos personales del Presidente, un importante hombre de negocios vinculado al tráfico de drogas colombiano.

La película se estrenó el 3 de agosto de 1994 en Estados Unidos y en México hasta el 11 de noviembre del mismo año. Se convirtió en un éxito de taquilla









