[OCIO] Cantantes que incursionaron en el cine

“Descubre tu talento y trabaja en él”, es un consejo que pueden dar unos padres a un hijo o hija o un maestro a un alumno, y qué haría pensar que nacimos con un único don. Sin embargo, la historia también da ejemplos de personas que no sólo fueron exitosas en una rama del arte, sino en varias. Leonardo Da Vinci, por ejemplo, no sólo fue un gran pintor, sino que también hizo hallazgos históricos en la arquitectura, la escultura y la anatomía. Pero ese es un caso excepcional.

Si bien hay actores que parecen llevar el talento en la sangre, ya sea porque vienen de familias actorales o porque se decantaron por esta profesión desde muy temprana edad, otros han llegado a la actuación más tarde, después de haber disfrutado de las mieles del éxito en la escena musical, y aunque no a todos les ha ido igual de bien, hay casos que demuestran que se pueden lograr buenos resultados en ambas carreras.

Harry Styles

Uno de los casos más recientes es el de Harry Styles (Reino Unido, 1994), quien, como músico, se consagró como parte de la banda de rock juvenil “One Direction”. Una vez disuelta la banda, Styles no sólo continuó su carrera musical como solista, sino que incursionó en el cine de la mano de uno de los mejores directores vivos actuales, el mismísimo Christopher Nolan, en la película “Dunkerque” (2017). Más tarde, fue considerado para interpretar a Elvis Presley en su próxima película biográfica, aunque finalmente no se concretó.

Justin Timberlake

Al igual que Styles, pero unas dos décadas antes, Justin Timberlake (Estados Unidos, 1981) saltó a la fama como integrante de una banda juvenil, en este caso ‘N Sync. Su salto a la actuación ocurrió en el año 2000, cuando formó parte de la película televisiva “Sueños cambiados”. En los años siguientes, el cantante fue intercalando su carrera musical con la actuación, hasta que fue elegido para participar en la premiada película biográfica de Mark Zuckerberg, “La Red Social”, dirigida por David Fincher.

Mark Wahlberg

Se trata de un actor cuya carrera musical se suele recordar muy poco, pero que, antes de enfocarse en el cine, formó parte de una banda de rap que llegó a conocer el éxito con uno de sus discos. Nos referimos a “Marky Mark & the Funky Bunch” y su disco “Music por the People”. Mark Wahlberg (Estados Unidos, 1971) es hoy un reconocido actor que ha formado parte de películas de todo género: desde la irreverente “Ted” y su secuela, hasta filmes de directores de culto como “Boogie Nights”, dirigida por Paul Thomas Anderson; o “The Departed”, de Martin Scorsese.

Will Smith

Admirado por muchos, crush de muchas, prácticamente no hay quien no conozca a Will Smith, un consolidado actor que ha participado en películas de todo tipo, pero cuya fama inició en la década de 1980, cuando se presentaba como rapero con el título de “The Fresh Prince”. Fue por hacia 1990 cuando incursionó en la actuación, con la serie televisiva The Fresh Prinche of Bel-Air. Ese sólo fue el inicio de una carrera actoral que no ha tenido fin y que lo ha llevado a formar parte de algunas de las películas más taquilleras de las últimas décadas.