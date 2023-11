Obispo de Cuernavaca cuestiona la impartición de justicia en Morelos

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro lamentó que los encargados de impartir justicia en el estado se involucren en acciones que van contra de este principio.

Luego de que el pasado jueves 23 de septiembre el Congreso del Estado designara a los 10 nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, entre los que se encuentran la esposa del fiscal Uriel Carmona y el abogado del exgobernador Graco Ramírez, el obispo cuestionó si en realidad hay justicia en Morelos. “No me consta, pero me dicen que están vendiendo las magistraturas del estado”, señaló.

Te puede interesar: Esposa del Fiscal morelense, entre los nuevos magistrados del TSJ

Durante la homilía de este domingo 26 de noviembre, Castro Castro dijo que la realidad que vive el hombre “está llena de pecado personal y social, lo cual aleja a la sociedad de la justicia, el amor y la paz”.

@MonsRamonCastro lamentó que aquellos que deberían de impartir justicia puedan incurrir en situaciones que van en contra de este principio: ¿Hay justicia en Morelos?, cuestionó.



Información e imagen: Valeria Díazhttps://t.co/YWFP5iTckX pic.twitter.com/KDfQMMiYcd — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) November 26, 2023

Aseguró que Dios confía en el hombre, y la humanidad también tiene responsabilidades, las cuales tiene que asumir para que reine la paz en estos tiempos violentos. “Cuando él vuelva a venir será el fin del mundo y nos habrá de pedir cuentas a todos”.

Emergencia en Acapulco no desaparece: Obispo

Ramón Castro Castro pidió a los católicos que en su actuar reine la fraternidad y la unión, por lo que los convocó a no desacelerar el apoyo hacia Acapulco, pues la emergencia no ha desaparecido.

“Las autoridades mienten con respecto al número de muertos que dejó el huracán Otis y no se visibiliza la necesidad que tienen miles de familias a casi un mes de la emergencia”, dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Explicó que durante la reunión que tuvo días atrás con todos los obispos del país, se acordó que cada Diócesis “adoptará” una capilla en Acapulco; a Cuernavaca le tocó apadrinar durante tiempo indefinido a la parroquia de San Nicolás de Bari.

“Los párrocos saben qué familia no tiene qué comer, quién perdió todo, pero, ojo, la ayuda no sólo es sólo para los católicos, es para todos”.

Destacó que la Diócesis de Cuernavaca seguirá enviando víveres y apoyará con un recurso económico para que atiendan las necesidades inmediatas que hay en la parroquia que adoptó.