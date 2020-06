[Nosotras] Niñas, en alto riesgo debido a grupos delictivos

Morelos se ubica dentro de un rango de alto riesgo de violencia asociada con el crimen organizado en perjuicio de menores, así lo documentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); sin embargo, a pesar de ello, las políticas públicas no están enfocadas a este sector.

En entrevista, Cinthya Harumi González Téllez Girón, coordinadora del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia de la CNDH explicó que hay estereotipos marcados en el caso de las niñas, víctimas de la delincuencia organizada.

Lo anterior debido a que son vulnerables a los delitos sexuales, desapariciones (que incluso llegan al 60 por ciento en todo el país). Eso habla, agregó, de que muy probablemente son robadas, desaparecidas para explotación sexual, o para otras actividades ilícitas.

“Antes podíamos pensar que el crimen no se metía con las niñas y niños, pero no, lo que hemos documentado es que los grupos de delincuencia organizada han encontrado carne de cañón en los menores en donde se aprovechan de las condiciones de pobreza, la falta de trabajo. Eso da oportunidad de que a los niños se los pueda reclutar”, precisó.

De acuerdo con las autoridades, existen varios motivos por lo que desaparecen los menores; por ser víctimas de violencia o abusos en sus hogares, muchas veces deciden salirse de sus casas, o bien porque pueden ser enganchadas a través de redes sociales, en donde se presume puedan ser víctimas de trata de personas.

La coordinadora de la CNDH advirtió que en un estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se mostró un índice de peligrosidad de riesgo para los menores por parte del crimen organizado. Morelos está en los primeros lugares de riesgo alto.

“Morelos está por encima de estados como Jalisco, Durango, San Luis Potosí que son estados que tienen un nivel medio, pero en Morelos debido a que se conjuntan otros factores como pobreza y otros el índice aumenta, por lo que la situación es preocupante y grave”, enfatizó.

Agregó que en la actualidad existen políticas públicas para tratar este sector, sin embargo, no se ha logrado incorporar la visión especifica del derecho de la niñez, ya que cuando se implementan no se toma en cuenta las necesidades esenciales, es decir no va encaminado a la función del menor y por ello no se ha hecho nada para monitorear algún avance.

¿Dónde están?

La Comisión y Búsqueda de Personas Desaparecidas en Morelos informaron que se tiene registro de:

320 menores de edad sin localizar.

220 son mujeres reportadas como no localizadas.