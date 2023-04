No estamos en campaña porque no son los tiempos: González Saravia

Margarita González Saravia Calderón, directora de la Lotería Nacional, se dijo respetuosa de los tiempos que marca la ley electoral para quienes aspiren a algún cargo de elección el próximo junio de 2024, y aunque fue exenta de acusaciones por actos anticipados de campaña, la funcionaria federal dijo que se mantendrá alejada de pleitos políticos.

“Yo no he interpuesto ninguna denuncia contra otros actores políticos, estoy abocada a mi trabajo profesional en la Lotería Nacional, en primer lugar, y en segundo lugar los fines de semana trabajo en estado con la asociación civil Red Ciudadana que me ha invitado, haciendo un diagnóstico del estado”.

Respondió que no se siente en “desventaja” ante quienes han levantado la mano y se han publicitado por medio de espectaculares o lonas, “no estamos en campaña política porque no son los tiempos”. Pidió esperar a los tiempos electorales tal como lo exige el marco jurídico de Morelos.

Sobre las encuestas que aplicaría el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), para definir quienes ocuparán las candidaturas a diputados, senadores, y el propio gobierno del estado, dijo desconocer las fechas en que se aplicarán, “no tengo la información, vamos a esperar los tiempos”.

El pasado jueves 30 de marzo el Tribunal Estatal Electoral (TEE), determinó que la directora de la Lotería Nacional no es culpable de actos anticipados de campaña, por lo que tampoco habrá multas ni algún tipo de sanción en su contra.

Fue la misma Margarita González, quien interpuso una queja ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana (Impepac), por presuntos actos anticipados de campaña a finales del 2022 luego de que aparecieron diversos espectaculares y anuncios en el transporte público en la que se le promovía como aspirante al gobierno local.





➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Únete a nuestro canal de YouTube