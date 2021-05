Ningún partido cumplió con afirmativa indígena

Integrantes de la Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos recriminaron al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) que haya avalado candidaturas a personas que no son indígenas en los distritos 03, 04, 05 y 10 así como en las plurinominales y en la integración de los ayuntamientos, adelantó que ya impugnaron el proceso electoral porque ningún partido político cumplió con estos requisitos.

Saúl Roque Morales, vocero de la agrupación, acusó que como pertenecientes a diferentes comunidades indígenas y pueblos originarios, lamentan el “fraude” que de manera cómplice llevan a cabo los partidos políticos y el Impepac para dejar fuera de cualquier representación en el Congreso a las comunidades, y es que ahora no sólo pretenden despojar a los pueblos de su tierra sino también del derecho a la representación política en espacios municipales y el Congreso local.

Recordaron la larga lucha que se llevó a cabo en los diferentes tribunales desde hace muchos años y que al final de todo estos determinaron que en el Congreso estatal debía corresponderles cuatro diputaciones de mayoría relativa y dos de representación proporcional, y la representación indígena en los ayuntamientos debía ser en el mismo porcentaje que su población indígena.

Pero al hacer una evaluación de los registros en las candidaturas, dijeron que quedó en evidencia que ninguna organización partidista cumplió con las acciones afirmativas de los tribunales, pero lo que más lamentan es que el Impepac simuló informar a las comunidades indígenas del estado sobre esta posibilidad para participar en el proceso electoral 2020-2021, violando de esa manera el principio electoral de votar y ser votado.

“Con esta omisión el Impepac dejó en la indefensión a las personas y comunidades indígenas para ejercer sus derechos político-electorales, hasta hoy la mayoría de las personas en las comunidades indígenas del estado de Morelos ignoran sus derechos a participar en las candidaturas”.

Seguida de esta omisión del órgano electoral la mayor parte de los partidos políticos ignoraron al interior garantizar la participación de las personas y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres como candidatas y candidatos para integrar el Congreso y los ayuntamientos, pero “haciendo uso del fraude y presentando a personas que no son indígenas, sobre todo en el espacio de las plurinominales, igual pasa en los distritos reservados a personas de estas comunidades, los casos reales se cuentan con los dedos de una mano”.

Por lo anterior y ante la complacencia del Impepac y la omisión de los partidos políticos, han presentado al menos tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral de Morelos, pero desde hace más de 15 días el tribunal no ha dado respuesta, por lo que solicitaron que si detectan el nombre de una persona que no es indígena que sea cancelado su registro, “el hecho de vivir o tener una casa en una comunidad o poblado indígena no significa que sea realmente originario del lugar”.