Necesario el apoyo de la federación para un proceso electoral seguro: Impepac

Si bien se firmó un convenio con el Gobierno Estatal para contribuir al desarrollo seguro del proceso electoral, el consejero del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) Javier Arias Casas, consideró necesario también el apoyo de las autoridades federales.

Te puede interesar: Recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes

El consejero recordó que el pasado mes de octubre, el secretario de gobierno Samuel Sotelo Salgado y el titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) José Antonio Ortiz Guaneros firmaron un convenio de colaboración con el Impepac con la finalidad de contribuir a un desarrollo seguro del proceso electoral 2023-2024.

Autoridades se comprometieron, en medida de sus facultades, a construir medidas de seguridad para la preparación, vigilancia y ejecución de todo el proceso electoral.

“Tienen también que estar acompañándonos en todos los recorridos que implique la verificación de instalaciones, todo lo que conlleva la logística del proceso electoral”, dijo.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Javier Arias indicó que el Impepac ha tenido el apoyo de las autoridades de seguridad, sin embargo, no podría adelantar si habrá riesgos o no en el desarrollo del proceso electoral.

“Entiendo que el tema de la seguridad nos preocupa a todos los ciudadanos, pero precisamente a raíz de este convenio no solamente estamos trabajando con ellos, hemos buscado el apoyo de las autoridades federales para que en algún momento puedan respaldar el trabajo que estamos haciendo", enfatizó.

Local Lisbeth Hernández va por la vía independiente a la gubernatura

Refirió que recientemente también firmaron un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que los apoye, y agregó que al tratarse de una casilla única les facilitará la logística y existe presencia de seguridad lo más permanente posible.

Finalmente, Arias Casas indicó que hasta la fecha no les han otorgado un mapa de los focos rojos en la entidad, información que en algún momento les tendrá que presentar en reunión de trabajo el Ejecutivo Local para que el Impepac pueda también definir estrategias.