Recursos destinados al Poder Judicial son insuficientes

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea mencionó que están en el análisis de recurrir a la ampliación presupuestal o en su caso la Controversia Constitucional en contra del Presupuesto Económico 2024, luego de la reducción que sufrió la institución de más de cien millones de pesos.

“Estamos haciendo un análisis financiero y obviamente también jurídico de la forma en cómo fue distribuido el recurso solicitado al Poder Legislativo, ello tomando en cuenta también los criterios que ya emitió la corte sobre la modificación de estos presupuestos”, expresó Gamboa Olea.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

El magistrado presidente, admitió que el Poder Judicial se verá mermado con la implementación de nuevas herramientas el próximo año, y tal como lo advirtió la Segunda Sala del Tercer Circuito en Cuautla no podría echarse a andar, aun cuando el congreso ya designó a los tres nuevos magistrados que la integrarán.

“De que hay una repercusión sí, y se verían paralizados algunos de los proyectos, sobre todo tenemos que ver si nos da para la instalación de la segunda sala en el tercer circuito, y bueno obviamente poder echar la misma”, agregó.

Dijo que otro de los temas que les preocupa es que no contarían con el recurso para la implementación de la Reforma Oral Civil y Familiar.

“Vamos a hacer el análisis financiero porque también implica la adecuación y modernización de las salas, la especialización de los juzgados, de las salas en segunda instancia pues se verán creo que detenidos esos proyectos”, externó Gamboa Olea.

El titular del Poder Judicial informó que en un inicio proyectaron 1 mil 060 millones de pesos, y al final el Congreso aprobó 916 millones de pesos y si bien no se catalogaron como “castigados” en este rubro, sí manifestó que se le exige más de lo que le dan de presupuesto al TSJ.

“Tenemos un presupuesto que es suficiente para las necesidades emergentes, pero no es amplio para emprender nuevas acciones o la digitalización... no se siente castigado, se siente que se le exige demasiado al Poder Judicial, pero no se nos dan las herramientas”, externó.

El presidente del @TSJMorelosOf Jorge Gamboa, dijo que analizarán interponer un recurso jurídico contra el presupuesto 2024, luego de la reducción que sufrieron

📹: Enrique Domínguezhttps://t.co/J5nB5eEeNP pic.twitter.com/4iZg8nZxkq — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 15, 2023

Otra de las situaciones en contra que tendrán será el bajo recurso económico para capacitaciones del personal. Por otro lado, mencionó que en el tema de jubilaciones están cubiertos con un ‘colchón’ de recurso etiquetado de 200 millones de pesos exclusivamente para este rubro.

Señaló que en caso de no recurrir a la Controversia buscarían sentarse con el Legislativo y el Ejecutivo para tener alternativas y no verse afectados en la operatividad.

Presupuesto debe favorecer a todos: Sotelo Salgado

Por su parte, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo Salgado externó que no solamente el TSJ, sino que otros organismos también pueden recurrir a la controversia en caso de que consideren que el presupuesto asignado no fue beneficioso.

“Pudiera ser, existe esa posibilidad, no sabemos una vez que los conozcamos y que también los organismos conozcan su presupuesto están en la facultad de emprender la acción que corresponda”, dijo.

Por su parte, el secretario de gobierno señaló que se espera que no sólo el TSJ, sino otros organismos puedan controvertir el Paquete Económico

Refirió que, en el Ejecutivo están satisfechos por la aprobación luego de los acercamientos que hubo con diputados

📹: Enrique Domínguez pic.twitter.com/4QG0loJSAq — El Sol de Cuernavaca (@SolDeCuernavaca) December 15, 2023

Asimismo, manifestó que por su parte esperan la notificación oficial y que exista una buena relación con el Legislativo luego torno a la aprobación del paquete económico de más de 35 mil millones de pesos.

“Ahorita hay que trabajar por Morelos y en eso estamos involucrados los tres poderes del Estado”, externó.