[Segunda Vuelta] Nadie vive de amor, aprende a planificar

El amor, la comunicación, la confianza y el apoyo entre parejas es fundamental para tener éxito en un matrimonio, sin embargo existen varios temas que a decir de psicólogos, pero sobre todo de quienes se han casado, son fundamentales.

El amor es fundamental para iniciar una relación como novios y este es una pieza vital para llegar al altar, pero cuando dos personas deciden unir sus vidas en matrimonio, se necesita más que amor para poder lograr tener un matrimonio estable y feliz.

“Las personas pintan al amor como lo más importante en un matrimonio y sí lo es, definitivamente si no hay amor no hay nada, pero para quienes nos hemos casado en la práctica se necesita mucho más que amor para una vida feliz y plena con la pareja, en la realidad cuestiones como hogar, dinero, hijos, sexo, comunicación son base para una relación, considero que las nuevas generaciones tienen que dejar de romantizar el amor como un todo”, Rosendo Hernández, de 66 años de edad, lleva casado más de 35 años.

Psicólogos especialistas en parejas y algunas parejas de casados opinaron que algunos de los temas más importantes y que una pareja tiene que definir para poder sobrellevar un matrimonio feliz son si se van a procrear o no, la economía, vida sexual, el hogar y las tareas domésticas.

Además de tener comunicación y confianza siempre y sobre todas las cosas, para planear un futuro, temas como los objetivos laborales es básico dialogar previamente, pues del trabajo dependerá en gran medida la situación económica, los tiempos laborales y tiempos libres, así como la necesidad de emigrar.

Hijos

El tener o no hijos es algo que sí o sí se tiene que dialogar, cuántos hijos tener, el tipo de educación que se les dará, los hábitos que se les inculcará, la escuela a la que asistirán, entre muchos otros aspectos, son temas que definitivamente una pareja tiene que planear.

El hogar y las tareas domésticas

Este es otro tema fundamental para las parejas, pues como todo las responsabilidades que el hogar y la familia implican deben de ser repartidas equitativamente y desde sacar la basura hasta lavar la ropa, hacer la comida, lavar los trastes, son temas que aunque parecen simples generan múltiples discusiones de parejas cuando no son organizados.

Economía

Todo lo relacionado con dinero es importante y en un matrimonio no es para menos, si bien el dinero no compra la felicidad, este puede o no generar estabilidad para las parejas, bien dice el dicho “cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana”.

Vida sexual

La vida sexual es básica para las parejas, este es un aspecto a descubrir, gozar y disfrutar, la vida sexual no debe de establecerse como un compromiso si no como la cúspide del amor que una persona siente por otra, por ello todo lo relacionado al tema sexual debe de ser dialogado y consensuado por ambas personas.