[Segunda Vuelta] Reconecta contigo a través de los libros

Leer un libro siempre es una excelente opción, más cuando se trata de superar alguna pérdida o una etapa difícil en la vida. Aquí te decimos algunos de los títulos que podrán ayudarte a superar alguna ruptura, pero sobre todo a recuperar la relación que tenías contigo, para volver a crecer.

Amar o depender

De Walter Riso y de la editorial Planeta, con 208 páginas, este libro enseña que amar no es entregarse o desaparecer en la otra persona, sino sumar y complementarse de una manera sana y respetuosa. El própósito de estas páginas es ayudar a las personas que son o han sida víctimas de un amor no sano, busca guiar a las parejas que aún no se contaminan para que continúen en la buena práctica de amar con intensidad y sin apegos.

Nosotros

De David Nicholls, es una historia chusca y empática, que habla sobre una familia y un viaje, los integrantes se enfrentan a diversas situaciones, y con ellas se busca retratar las principales preocupaciones de una familia promedio.

Antes de que su hijo se marche a la universidad, Douglas y Connie han planeado un viaje por Europa los tres juntos. Pero justo antes de irse, Connie le confiesa a Douglas que una vez su hijo haya dejado el nido ella quiere separarse, pues ya no siente que tengan ningún proyecto en común.

Comer, rezar y amar

De Elizabeth Gilbert y de la editorial Punto de lectura, es una autobiografía de Elizabeth Gilbert , donde explica que a veces se tiene que dejar todo para poder encontrarse y llegar al punto de la felicidad y plenitud con uno mismo.

Narra como la protagonista luego de un divorcio y fallidas relaciones amorosas deja todo para ir a viajar, así logra descubrir grandes y hermosos lugares, buenos amigos, buenas experiencias, nuevas costumbres pero sobre todo logra la felicidad y plenitud para ella misma. Este libro llegó a la pantalla grande con la película, protagonizada por Julia Roberts. El film favorito de muchas personas.

Las mujeres que aman demasiado

De Robin Norwood, es otro popular libro que impulsa a superar un divorcio o una ruptura amorosa, aquí el autor buscar ayudar a que las personas puedan amar bien y no de una forma “tóxica”, este libro habla del amor propio y de que para amar a alguien primero tenemos que amarnos a nosotros mismos. De acuerdo con el autor, "cuando estar enamorada significa sufrir, es que estamos amando demasiado".

El despertar

De Kate Chopin, escrita en 1899 es considerado uno de los principales libros feministas, el cual habla de como una mujer conservadora, para esos tiempos, busca olvidar un matrimonio fallido y encontrar el amor en otros brazos, mostrando un poco de la realidad de muchas en la actualidad.

Este libro es la libertad que tienen las mujeres dentro de una sociedad patriarcal. En un corto relato describe la 'rebelión' y crisis de alguien que empieza a sentir que no es feliz con la vida que tiene.

La chica del tren

De Paula Hawkins, es otro libro que llegó a la pantalla grande, una historia protagonizada por una mujer que mezcla novela negra con thriller psicológico, ésta busca hacer una lectura diferente pero que al final enseña como una persona no se puede enfrascar en una relación y en el pasado mientras la vida de las demás personas fluyen.

Cuenta la historia de Rachel, una mujer con mil conflictos internos, con problemas que retumban en su cabeza, un pasado que la persigue y atormenta, una vida que no la alimenta, sino que se la va tragando a cada segundo.