Mujeres son violentadas desde el noviazgo: Ariadna Urbina

Los índices de violencia contra la mujer muestran que la mayor parte de la violencia que sufren las mujeres provienen de quienes ellas aman. “La violencia de pareja es innegable y por ello vinieron estos cambios a la ley que incorpora la violencia en el noviazgo como un ámbito donde se ha expresado ampliamente la violencia de género, particularmente contra las mujeres”, señaló Ariadna Urbina Ayala, integrante del colectivo feminista Género 33.

Explicó que dentro de nuestra sociedad aún no se logra desromantizar las relaciones de pareja para que “en cabalidad puedan ser respetuosas una persona de la otra” y es por ello que entre los tipos de violencia que existen, dentro de la ley de accesos las mujeres a una vida libre de violencia reciéntenme fue integrado al catalogo la violencia en el noviazgo.

Sin embargo, si el tema no es atendido adecuadamente, con las herramientas necesarias, esta política puede convertirse en una “letra muerta”, advirtió.

“Hay que preguntarnos si tantas leyes son lo que requiere un país y si todas esas tipologías de la violencia se están sancionando, porque no es posible que tengamos tantos tipos si estos a su vez, no se ven como delito al hacer una denuncia; y si no son delitos, entonces si quedan como una letra muerta”, afirmó.

Consideró que en Morelos, las autoridades ya deben comenzar a trabajar en el tema para que se puedan lograr las políticas necesarias que disminuyan la violencia en el noviazgo y en sus demás tipos como son: violencia patrimonial, física, obstétrica, económica, emocional, política, sexual y mediática.





