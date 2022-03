Moto taxistas de Coatetelco acuerdan subir tarifas de pasaje

A partir del 15 de marzo, subirá de 7 a 10 pesos la tarifa mínima del trasporte colectivo de Moto taxistas en el municipio indígena de Coatetelco, acordaron los moto taxistas en lo que ha generado descontentó en la población, que advierten que de golpe sube más de un 30%.

Mujeres y estudiantes advirtieron que serán los más afectados con esta alza en el costo del servicio que se da cuando mayor pobreza existe tras la prologada pandemia, el desempleo y la falta de actividad económica en la zona sur poniente.

Molestos hicieron viral el anunció que trascendió en las redes sociales, de la “asamblea” que llevaron a cabo los moto taxistas que dan servicio en este municipio indígena, donde dieron a conocer el incremento en el cobro del servicio, cuya escalada va de los 10 a los 20 pesos.

Lamentaron el mal estado de las unidades, pero además no dejan de ser un servicio de alto riesgo que no está regulado por las autoridades del transporte, y no hay autoridad que los ponga en orden incluso la Secretaría de Movilidad y Transporte en el Estado no se mete con ellos.

El grupo de moto taxistas quieren cobrar 10 pesos del centro a la colonia Narvarte, y del centro al muelle la tarifa sube a 20 pesos, sin tener permiso, y muchos choferes sin licencia, son unidades que han tenido muchos choques, ya que la mayoría son menores de edad y por lo regular, siempre van tomando bebida alcohólicas, a veces llevan la música a todo volumen que casi no escuchan cuando les piden la parada.

Comerciantes y usuarios consideran que es tiempo de que las autoridades municipales hagan un reglamento y pongan sanciones o multas a los que conducen ebrios, para reducir los accidentes, ya que no responden ni cuando sus pasajero salen afectados.

Advierten que son pocos taxistas y muchos dejaron de dar servicio por la competencia desleal que trajo este servicio de trasporte colectivo, que si bien es práctico y era económico, ahora pretenden competir con las tarifas que tiene los taxistas colectivos.

Para Maribel Epitacio considera que todo ha subido, pero debió ser un incremento menos desproporcional ya que este trasporte lo manejan incluso menores de edad, ya que no hay quien los revise o sancione, y prueba de ellos es la falta de elementos de tránsito municipal.

Los mismos taxistas reconocer que les falta un programa de regularización de este tipo de servicio, y urge que las autoridades dejen de ser omisas, ya que cada vez son más motos dando servicio público y se la pasan pelando el pasaje y por eso buscan recuperarse subiendo el costo del servicio.





