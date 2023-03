Morenistas de Morelos van a mitin en CDMX

Alrededor de 13 camiones partieron de Morelos con destino a la Ciudad de México (CDMX) con simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, para participar en la concentración convocada por el mandatario para la celebración del 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

Alrededor del mediodía, nueve autobuses salieron de las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Bienestar Social en Morelos, situada al norte de Cuernavaca, con alrededor de 400 personas; mientras que de la zona oriente partieron cuatro autobuses con cerca de 200 personas, que fueron citadas en las instalaciones del Balneario el Almeal de Cuautla.

De acuerdo a los testimonios de algunos trabajadores de Bienestar Social, sus superiores les avisaron que este sábado 18 de marzo tenían que acudir al llamado que convocó el Presidente.

Dos trabajadores (quienes solicitaron el anonimato) señalaron que si bien no los obligaron, entienden que deben acudir “para evitar no tener problemas”, con su plaza laboral pues finalmente son trabajadores del Gobierno Federal. Sin embargo, consideraron injusto que no pudieron tomar el puente vacacional completo (considerado del 17 al 20 de marzo).

En lo que pudo observar El Sol de Cuernavaca, ya que el ingreso a la Secretaría fue restringido, los trabajadores desde que llegaron a las oficinas fueron registrados en listas, para después ingresar a los camiones.

Trabajadores de la Secretaría del Bienestar Delegación Morelos, empezaron abordar las unidades para acudir a Ciudad de México a la concentración que ha convocado el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador

De acuerdo a los trabajadores los gastos del camión fueron absorbidos por la Secretaría del Bienestar, ellos no realizaron ningún pago.

A los camiones se les colocó una manta color vino con letras blancas que decía "Morelos".

Durante la salida de autobuses, no se identificó a ninguno de los líderes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aun cuando en días anteriores, tanto diputados locales como federales confirmaron su asistencia.

El mitin se realizará a las 17 horas en el zócalo de la CDMX.





