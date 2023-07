Morelense conquista la montaña más alta del mundo

El 4 de julio el pediatra cuautlense Alfredo Cruz logró un hito monumental en su vida: ascender a la cumbre del Chimborazo, el monte más cercano al sol desde la Tierra.

Ubicado en Ecuador, el Chimborazo se alza a una altura imponente de seis mil 263 metros. Cruz de 44 años, no sólo buscaba satisfacer su pasión por el montañismo, sino también cumplir una promesa muy especial.

"Mi abuelo relataba que él subió al Popocatépetl, y a mí era una historia que, cuando me la contaba, me impactaba mucho", compartió Cruz.

Como un homenaje a su abuelo, el médico llevó consigo a la cumbre una bandera de México y una foto de su abuelo. Cruz describió la subida como un desafío arduo, repleto de dificultades.

"Llegamos al glaciar, la zona de hielo perpetuo, de hielo ecuatorial, y como es una temporada en que no hay nieve, es el hielo pelón, pero el hielo perpetuo de los glaciares es muy duro y tiene mezclado piedra y minerales, así que es muy resbaloso y el piolet no se entierra", relató.

Cortesía | Alfredo Cruz

A pesar de los retos, no se rindió. "Pasando [los seis mil metros], el guía me dijo que se podía ver la cima, eso me alentó y me dio ánimos, porque de verdad que en algún momento ya me sentía muy mal del cansancio, me empezaron a doler mucho las piernas y el aliento no lo recuperaba, y sí pasó por mi cabeza decirle que abortáramos la misión, pero los incentivos personales empezaron a tomar forma", recordó.

La determinación de Cruz finalmente le llevó a la cumbre, donde honró su promesa a su abuelo y a México.

Cortesía | Alfredo Cruz

"Llegamos a seis mil 200, que es la primera cumbre, y de ahí se aprecia la cumbre máxima... Con esa cumbre a la vista dan ánimos y ganas de seguir caminando, a paso lento", describió Cruz.

La historia de Alfredo es hoy un ejemplo inspirador de cómo el espíritu humano puede enfrentar y superar grandes desafíos. Con preparación, determinación y un fuerte sentido de propósito, Cruz demostró que es posible conquistar incluso las cumbres más altas.