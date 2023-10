Mercado ALM estrena cisterna y sistema contra incendios

El mercado Adolfo López Mateos (ALM) ya cuenta con una cisterna y un sistema contra incendios rehabilitado; además se prepara para el macro proyecto de remodelación por parte del Gobierno del Estado. Después de 60 días, se inauguró la cisterna de 150 mil metros cúbicos, que tuvo un costo de dos millones de pesos de recursos municipales.

El secretario de desarrollo urbano y obras públicas de Cuernavaca, Demetrio Chavira de la Torre explicó que la obra se realizó dentro de los lineamientos, y no requirió mayor inversión.

Por su parte, el alcalde de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado señaló que el sistema contra incendios era insuficiente.

"Se suma esta obra a una serie de actividades que los comerciantes han solicitado al municipio que realicen, y otras que en breve el gobierno del estado va a iniciar para la reparación de la nave principal; es una obra de gobierno del estado donde habrá una inversión de 120 millones de pesos; qué bueno que arrancamos esta antes y que damos por concluida y que va a permitir que tengan la certeza de que esta nueva inversión no va a afectar de ninguna manera en un incendio que pudiera generarse", mencionó.

Agregó que ayudará al desabasto de agua, ya que se mantendrá llena en un 70 por ciento. Asimismo, compartió que fueron distribuidos 10 hidrantes por todo el centro comercial.

Por su parte, la directora general del mercado, Sara Bello Olmedo anunció que a partir del 19 de octubre iniciarán los trabajos de rehabilitación y remodelación.

Respecto a la distribución de los comerciantes ubicados en la zona Caballitos, la directora señaló que van a reordenarlos, aunque algunos ponen resistencia se busca llegar a un acuerdo.

"Tenemos personal de manera constante para el reordenamiento y que no se utilice el arroyo vehicular, administrativamente está en revisión los espacios que tienen autorizados y cuáles no... Al interior diariamente hacemos recorridos diariamente, invitando a los comerciantes y algunos se han hecho acreedores a sanciones administrativas por no respetar los alimentos, pero este es el momento propicio para que todos participemos de manera activa porque empezará el macro proyecto de gobierno del estado", explicó.