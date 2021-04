Matías Nazario firma compromiso para resolver problema del agua

Como una acción urgente para resolver el problema del desabasto del agua potable en la ciudad, el candidato del Partido Movimiento Alternativa Social (MAS) a la alcaldía de Cuernavaca, Matías Nazario Morales, dijo que se rehabilitará la red de distribución que data de más de 60 años, y para ello, firmó un acuerdo de cara a la sociedad.

Ante la gravedad de la situación en la que se encuentran los habitantes de la ciudad capital, y por la falta de capacidad de las autoridades para resolver el problema de desabasto, el candidato del MAS aseveró que de ganar las elecciones del próximo seis de junio, su gobierno dispondrá de un primer paquete de 450 millones de pesos para obras necesarias y entre ellas la rehabilitación de la red hidráulica de la ciudad.

Al igual que firmó un acuerdo para la reingeniería financiera de la Comuna capitalina, firmó un documento donde se compromete a cumplir con la propuesta para resolver la problemática del agua potable, de frente a los ciudadanos, pues señaló: “lo hago para que el día de mañana, cuando sea su presidente municipal con el voto de ustedes, tengan con que exigir que les cumpla, a eso me comprometo”.

Cabe destacar que en los recorridos que ha realizado Matías Nazario por las diferentes colonias y pueblos de Cuernavaca, la primera demanda que ha recibido de los vecinos es la de resolver el desabasto del vital líquido, por ello y bajo el lema de “lo digo, lo firmo y lo cumplo”, tomó la iniciativa de firmar un compromiso de cara a la sociedad cuernavacense.

Lo anterior después de recorrer dos secciones de la colonia Santa María Ahuacatitlán, en la que se reunió con numerosos grupos de personas que le solicitaron su intervención; “usted nos ha apoyado mucho en el pueblo con obras y hoy nos urge que nos den agua, sabemos que usted nunca nos falla”, le dijeron.

Por ello, Nazario Morales dijo que dejará testimonio de los compromisos que está asumiendo con los vecinos cuernavacenses ya que está decidido a cumplirlos tan pronto asuma el cargo de alcalde, por lo que solicitó a los vecinos de Santa María a unirse y sumarse al proyecto que encabeza y que tiene como finalidad rescatar a Cuernavaca del olvido en que se encuentra.

“Estoy satisfecho con la respuesta que me han dado mis amigos de las distintas colonias que he recorrido, me conocen y sabes que sé cumplir, pues siendo o no funcionario o representante popular siempre recorro mi ciudad y estoy cerca de la gente”, aseveró el candidato, quien también dijo sentirse identificado con los vecinos que día a día luchan por salir adelante pues recordó que su carrera y su desarrollo como persona y como político, es una historia que parte de la cultura del esfuerzo.