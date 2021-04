Transparencia, austeridad y racionalidad promete Matías Nazario

Un programa estricto de racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia del gasto público, forma parte de las cuatro acciones a tomar en la próxima administración de Cuernavaca que encabezará el abanderado del partido Movimiento Alternativa Social (MAS) a la alcaldía, Matías Nazario Morales.

Froylán Trujillo | El Sol de Cuernavaca

En conferencia de prensa, el candidato del MAS, dio a conocer una serie de estrategias que configurarán la reingeniería financiera que propone y ha estado anunciando desde el primer día de su campaña electoral, para resolver los problemas que hoy enfrenta la comuna capitalina y que tanto perjudican a los ciudadanos.

Las cuatro acciones son: no aumentar las contribuciones municipales, un programa estricto de racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia del gasto público; no endeudar más al municipio y garantizar que no se reservará ningún tipo de información relativa al gasto público.

Acompañado por la presidenta del Comité de Dirección Estatal, Ana Bertha Haro Sánchez y por el coordinador de su campaña, Enrique Paredes Sotelo, Nazario Morales, informó que entre sus compromisos para lograr finanzas públicas municipales sanas están no incrementar las tasas impositivas ni crear nuevas contribuciones de carácter municipal. En su lugar se establecerá un programa eficiente de recaudación que evite la evasión y elusión fiscal, pero que garantice todos, sin excepción, contribuirán, en la medida de sus posibilidades, al gasto público municipal.

El programa estricto de racionalidad, eficiencia, austeridad y transparencia del gasto público, busca, entre otras cosas, reducir la estructura administrativa de plazas de confianza, mandos medios y superiores, eliminando aquellas áreas que no son estrictamente necesarias para el desarrollo de la actividad municipal, “estimamos que la actual estructura administrativa puede reducirse hasta en un 40 por ciento, sin afectar la operatividad del ayuntamiento”.

Dentro de este punto, dijo, se establece eliminar los gastos de representación de los servidores públicos municipales y miembros del cabildo, tales como telefonía celular, viáticos, pago de comidas y gasolina, “el ayuntamiento no tiene porqué cargar con los gastos personales de sus funcionarios”.

Así mismo, eliminar nominas confidenciales, partidas secretas o pago de compensaciones que solo sirven para eludir impuestos y dar una falsa imagen de austeridad, por lo que los salarios de los miembros del cabildo y funcionarios de primer nivel serán únicamente aquellos que consten en el tabulador correspondiente.

La estrategia administrativa contempla reducir hasta en un 40 por ciento el tabulador actual, correspondiente a los funcionarios de primer nivel, y en el caso del alcalde, bajará hasta en un 50 por ciento sus percepciones y de igual forma se propondrá a los miembros del cabildo, “el servicio público debe ser visto como un privilegio y no solo como la oportunidad de tener un buen empleo”.

Además, advirtió que se eliminará al personal innecesario que no desempeña ninguna actividad. “La administración municipal centralizada tiene una nómina de más de 4 mil 500 personas, sin embargo, no se refleja en la eficiencia del funcionamiento del municipio, por lo que se depurará a lo estrictamente necesario, con pleno respeto a los derechos laborales”.

El abanderado del MAS a la presidencia municipal de Cuernavaca firmó estos cuatro compromisos, exclamando que de no cumplirlos la ciudadanía podrá destituirlo del cargo.