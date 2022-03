Más de 2 mil negocios en Cuernavaca cerraron por pandemia

El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Cuernavaca, Humberto Paladino Valdovinos, adelantó que sería este mismo mes cuando se tenga un verdadero panorama sobre el impacto que dejó la pandemia en la capital en materia de cierre de negocios que en un primer comparativo, pudieron haber sido más de 2 mil los que bajaron sus cortinas; explicó que el trabajo de análisis se hará con el apoyo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), quienes fueron los responsables del Censo Económico 2019.

“De acuerdo al Censo que nos proporciona el INEGI de 22 mil unidades económicas de negocios, nosotros tenemos registrados menos de 20 mil, 19 mil y fracción, de estos 2 mil 100 son de giros rojos, y el resto son de giros blancos, sin embargo, como estamos en periodo de refrendo y de apertura es donde estamos invitando, cerciorándonos para saber qué empresas son las que siguen vivas”.

Y es que de acuerdo al funcionario las cifras iniciales corresponden al último Censo Económico, pero después de la pandemia iniciada a mediados de marzo de 2020 muchos de los establecimientos pudieron haber cerrado de manera temporal o definitiva.

Algunos pudieron haber cambiado de giro, reconoce el funcionario federal, no obstante, en este periodo de refrendo, espera, que algunos comercios vuelvan a su actividad económica una vez que el estado volvió al semáforo verde y con el intento de una recuperación más sólida.

“El INEGI hizo el Censo y ellos determinan en dónde están las unidades, ellos muchas veces fueron a una casa y en alguna de ellas determinaron que abrieron sus puertas para vendimia de alimentos por la noche, y así lo registran, a lo mejor no la tenemos nosotros registrada porque no es formal y no tiene licencia de funcionamiento y demás”.

A la par, el ayuntamiento lleva a cabo pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para saber cuántos puestos de trabajo formales se perdieron y cuántos se han recuperado más allá de “cifras alegres”.

Con las empresas se busca implementar un sistema de “mercado” en donde se oferten espacios de trabajo específicos, “las necesidades reales y no las ficticias, cuáles son los puestos que requieren, sus necesidades, desde personal de bodega hasta puestos ejecutivos”, y de esa manera los negocios puedan solicitar vacantes y sea el ayuntamiento un enlace directo.





