La cuarta no fue la última ola Covid: UNAM

Investigadores de la UNAM señalan que esta cuarta ola de contagios por Covid-19 pudiera no ser la última, ya que siguen surgiendo nuevas variantes que a su vez son capaces de mutar a otras, generando una mayor velocidad de contagios como la Ómicron.

“Sabemos que entre un 60 a un 65 por ciento de casos son de la variante Ómicron con el sublinaje B.A.1.1, y el otro porcentaje mayoritariamente es la original de Ómicron, sabemos que hoy en día en el mundo hay más de 120 nuevos sublinjes pero solamente dominan estos, y no hemos visto una aparición clara o incremento de casos de B.A.2”, dijo el investigador presidente de la Academia de Ciencias de Morelos (AcMor), Alejandro Sánchez Flores.

Y es esta última variante la que ha comenzado a causar problemas en otros países, generando otros “picos” en cuanto al número de infectados, por lo que pidió esperar y no dejar de utilizar las medidas sanitarias, siendo éstas las más eficientes para no dispersar estas nuevas variantes que siguen surgiendo como una capacidad natural del virus.

En el análisis los investigadores han observado que la vacuna ha respondido bien al virus. “Hay que recordar que el semáforo toma mucho en cuenta o les da mucho peso a ciertas variables, principalmente a la ocupación hospitalaria, lo que nos está diciendo el semáforo verde es que ya no hay tantas personas que están llegando a los hospitales, más no significa que no haya personas enfermas, éstas posiblemente tienen enfermedades muy similares a la gripa y subestiman”.

Calificó como un error abordarla como sólo una gripe, ya que recordó que el Covid-19 sigue siendo un virus peligroso, mismo que es capaz de afectar órganos como el corazón, hígado, riñón, testículos, cambia la estructura del cerebro, “esto explica la pérdida de atención, pérdida de memoria”, entre otros efectos que se siguen estudiando.

El virus sigue siendo una “ruleta rusa” que dejará los daños de acuerdo a cada persona que se infecte, por lo que es importante que las personas “valoren el riesgo” y lo vean en la dimensión correcta, pues sigue siendo impredecible en qué momento el virus puede dejar de ser peligroso.





El investigador destacó que en tanto la población mundial como nacional alcance el 95% de la cobertura de vacunación, incluidos los menores, se podría hablar de una cercanía para el fin de la pandemia, no antes.





