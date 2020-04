Marginan a miles las clases en línea

En la zona conurbada la cobertura de Internet y telefonía alcanza el 70 por ciento, pero en las zonas rurales es a penas del 40 por ciento; esto es solo una parte de las dificultades que reporta el magisterio durante el arranque de las clases virtuales, informó la secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Gabriela Bañón Estrada.

"Recorremos las localidades para ver en qué podemos ayudarle a nuestros maestros; aquí no basta con la cobertura que se tenga, sino también del compromiso de cada docente, algunos van y colocan cartulinas en los portones de los planteles para avisarles a los padres de familia qué temas se verán en la semana. Creo que estamos todos en la misma sintonía para salvar el ciclo escolar", enfatizó.

Pero la cobertura de Internet y telefonía solo es una parte de la problemática; la situación económica también representa un obstáculo para las clases virtuales, pues no toda la población estudiantil tiene acceso a una computadora, incluso a la televisión.

Al concluir el período de asueto de Semana Santa, ayer, los casi 400 alumnos de nivel preescolar, primaria y secundaria retomaron sus clases a través del Programa de contenidos "Aprende en Casa por TV y en Línea", el cual da seguimiento al libro de texto gratuito, según el grado escolar.

Para las clases digitales se utilizan plataformas como Zoom, Google Classroom, Hangouts y WhatsApp, con las que se pretende reforzar el avance de 75 por ciento que se tenía al momento del receso escolar, el pasado 17 de marzo.

Sin embargo, estas plataformas no son accesibles para todos, según Antonia, madre de familia de la secundaria técnica 23, de la colonia Antonio Barona; "mi hija hace su tarea en el teléfono porque no tengo para comprarle una computadora, luego le manda la captura de pantalla a la maestra; digo, tampoco me voy a endeudar, casi no he trabajado; me dedico a limpiar casas, pero como mi patrona no ha ido a trabajar, pues ella a veces limpia".

A estos obstáculos se suman los de algunos padres de familia que, aseguran, tuvieron conflictos para sintonizar el canal Ingenio Tv o el canal Once Niños, donde transmitirán los programas para el nivel secundaria y primaria, respectivamente, además de que no todas las familias cuentan con servicio de televisión de paga.

Ante esta situación, los padres de familia manifestaron que buscaron a los docentes para informar la situación y buscar opciones para que pudieran trabajar los alumnos, con quienes se optó por trabajar en fotocopias que les fueron entregadas, mientras encontraban una solución.

FALTA PLANEACIÓN: FLORES

Ante el reinicio de clases en línea, diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura urgieron a las autoridades de Educación Estatales hacer un análisis sobre el alcance y viabilidad real que tendrá el uso de medios digitales en nivel básico, evitando caer en desigualdades sobre el avance de los niños que no tienen acceso a las nuevas tecnologías.

A partir de este lunes estudiantes de Educación Básica y Media superior regresaron a clases mediante el programa “Aprende en Casa”, estrategia del Gobierno Federal para mantener, a distancia, los servicios educativos durante la emergencia, cumpliendo así con el calendario escolar, a través de la modalidad en línea, radio y por televisión.

En este sentido, la diputada presidenta del órgano legislativo, Alejandra Flores Espinoza, sostuvo que si bien es una buena forma para no perder el ciclo escolar, es necesario realicen un estudio en las comunidades con alta marginación estatal; creando estrategias para aquellos alumnos que no tienen disposición a una computadora, y en algunos hogares no cuentan ni siquiera con televisión.

Refirió que tanto el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) como la Secretaría de Educación tienen perfectamente claro qué localidades no cuentan con acceso a internet, por lo cual requieren generar soluciones ante está realidad para evitar desigualdades entre la plantilla escolar.

Flores Espinoza conminó también a las escuelas públicas como privadas abstenerse de pedir más material del que habían solicitado al inicio de la contingencia sanitaria, ya que además de que muchos establecimientos están cerrados, existen familias que han perdido sus trabajos y no tienen ingresos para gastar en lo más mínimo.

Con información de Ofelia Espinoza y Susana Paredes